Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ποζάρει με Δαλματίας στην Ακρόπολη για τον 101ο τίτλο του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στην Αθήνα! Ο Σέρβος πρωταθλητής επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή του Λορέντσο Μουσέτι και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Hellenic Championship. Αυτός ήταν ο 101ος τίτλος στην καριέρα του, στον 144o τελικό που αγωνίζεται.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις, δυο μέρες μετά τον θρίαμβό του, επισκέφθηκε την Ακρόπολη και φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο που κατέκτησε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, προσθέτοντας μάλιστα μέσω AI σκυλιά Δαλματίας στην φωτογραφία, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των 101 τίτλων που έχει κατακτήσει.

Στη δεύτερη φωτογραφία του στην Ακρόπολη, ο Τζόκοβιτς ποζάρει με φόντο το Ηρώδειο, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την αγάπη του για τη χώρα μας.

Δείτε την ανάρτηση του Σέρβου:

Με αυτή την κατάκτηση τίτλου ωστόσο δεν είναι μακριά από το να καταρρίψει άλλο ένα ρεκόρ. Ο Τζόκοβιτς πλέον απέχει μόλις δύο τίτλους από το όριο του Ρότζερ Φέντερερ και οκτώ από το ιστορικό ρεκόρ του Τζίμι Κόνορς, ο οποίος έχει φτάσει τους 109.