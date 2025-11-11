Το viral βίντεο με τον Τζόκοβιτς να τρέχει να προλάβει... την Ακρόπολη (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στην Αθήνα! Ο Σέρβος πρωταθλητής επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή του Λορέντσο Μουσέτι και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Hellenic Championship. Αυτός ήταν ο 101ος τίτλος στην καριέρα του, στον 144o τελικό που αγωνίζεται.

Λίγα 24ωρα μετά, ο Σέρβος θρύλος του αθλήματος επισκέφθηκε την Ακρόπολη για να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο που κατέκτησε με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, προσθέτοντας μάλιστα μέσω AI σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία.

Για να φτάσει εκεί όμως ο Νόλε, έπρεπε να... κοπιάσει. Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και με το ρολόι να δείχνει 16:52, φαίνεται ο Τζόκοβιτς να τρέχει προς την Ακρόπολη έχοντας στην αγκαλιά του το τρόπαιο, προκειμένου να προλάβει ανοιχτή την είσοδο, η οποία έκλεινε στις 17:00.

“When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5” 😅❤️ pic.twitter.com/Oaxn0sTE3v — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) November 11, 2025

Με αυτή την κατάκτηση τίτλου ωστόσο δεν είναι μακριά από το να καταρρίψει άλλο ένα ρεκόρ. Ο Τζόκοβιτς πλέον απέχει μόλις δύο τίτλους από το όριο του Ρότζερ Φέντερερ και οκτώ από το ιστορικό ρεκόρ του Τζίμι Κόνορς, ο οποίος έχει φτάσει τους 109.