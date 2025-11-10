Δύο θάνατοι θεατών σημάδεψαν τη δεύτερη ημέρα των ATP Finals στο Τορίνο

Η δεύτερη μέρα των ATP Finals στο Τορίνο σημαδεύτηκε από μια τραγωδία, καθώς δύο θεατές κατέληξαν μέσα σε λίγες ώρες, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 70 και 78 ετών. Ο πρώτος αισθάνθηκε αδιαθεσία το πρωί μπροστά από το Fan Village στην Πιάτσα Ντ’Άρμι, κοντά στην Inalpi Arena, ενώ ο δεύτερος κατέρρευσε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Λορέντσο Μουζέτι και του Τέιλορ Φριτζ, με νικητή τον Αμερικανό τενίστα.

Και στις δύο περιπτώσεις οι διασώστες επενέβησαν άμεσα για ανάνηψη και οι δύο μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Μολινέτε. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και οι δύο κατέληξαν λίγο μετά την εισαγωγή τους.