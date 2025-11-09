Το μέλλον του τένις μιλά ελληνικά: H Αθήνα το νέο παγκόσμιο κέντρο του αθλήματος

Η λάμψη του Hellenic Championship κορυφώθηκε με τη νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε τον 101ο τίτλο της καριέρας του μέσα στο κατάμεστο Telecom Center. Ο Σέρβος θρύλος αποθέωσε το ελληνικό κοινό, δηλώνοντας πως «νιώθει σαν στο σπίτι του» και επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα έχει πλέον καθιερωθεί ως νέo κέντρο ενδιαφέροντος του παγκόσμιου τένις.

Από τον Νόβακ Τζόκοβιτς μέχρι τον Πάτρικ Μουράτογλου και τον Ρικάρντο Πιάτι, όλο και περισσότεροι κορυφαίοι του αθλήματος επιλέγουν την Ελλάδα ως μόνιμη βάση, επενδύοντας σε εγκαταστάσεις, ακαδημίες και νέα projects που αλλάζουν τον χάρτη του αθλήματος στη χώρα.

Τζόκοβιτς: Ο Σέρβος θρύλος που έγινε... Αθηναίος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζει πλέον μόνιμα στα νότια προάστια της Αθήνας, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα «σαν ντόπιος». Παράλληλα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί ενεργά στο ελληνικό τένις μετά το τέλος της καριέρας του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ελληνικό τένις έχει τεράστιες δυνατότητες. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε σπουδαία πράγματα».

Μουράτογλου, Πιάτι και Stadion Sports Center: Το ΟΑΚΑ αλλάζει εποχή

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Πάτρικ Μουράτογλου, που εγκαθίσταται μόνιμα στη Γλυφάδα μαζί με την οικογένειά του. Ο Ελληνογάλλος coach έχει ήδη αγοράσει κατοικία και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τη δημιουργία ακαδημίας τένις στο Ελληνικό, το οποίο εξελίσσεται σε τεράστιο πόλο έλξης για αθλητικές επενδύσεις.

Το project προβλέπει περισσότερα από 30 γήπεδα τένις και συνεργασίες με διεθνή brands.

Μαζί του και ο Ιταλός προπονητής Ρικάρντο Πιάτι, γνωστός για τη συνεργασία του με παίκτες όπως ο Σίνερ και ο Τσιτσιπάς, έχει ήδη εγκαινιάσει την Piatty Tennis Academy Athens, σε συνεργασία με το Stadion Sports Center. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στο ελληνικό τένις έως σήμερα και αναμένεται να λειτουργήσει ως θερμοκήπιο για τη νέα γενιά Ελλήνων αθλητών.

Το Ελληνικό στο επίκεντρο: Το ενδιαφέρον για το Elinikon Project είναι τεράστιο. Ο Μουράτογλου, η Μαρία Σάκκαρη και πιθανότατα ο Τζόκοβιτς, φέρονται να εξετάζουν τη δημιουργία ακαδημιών και προπονητικών κέντρων στα νότια προάστια, κάνοντας την περιοχή “καρδιά” της ευρωπαϊκής προετοιμασίας στο άθλημα.

Οι κορυφαίοι τενίστες αποθεώνουν την Αθήνα

Το Hellenic Championship έκλεισε με εντυπωσιακές δηλώσεις από αστέρες του αθλήματος.

Ο Τζόκοβιτς χαρακτήρισε τη μεταφορά του τουρνουά στην Αθήνα «επιτυχημένη και σωστή απόφαση», τονίζοντας πως «νιώθει πραγματικά ευπρόσδεκτος» και ότι «είναι μόνο η αρχή για το ελληνικό τένις».

Ο Σταν Βαβρίνκα ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό με τη φράση «Thank you Greece, that was fun!», ενώ ο Λορέντσο Μουζέτι εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ατμόσφαιρα και τη διοργάνωση: «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα. Το κοινό ήταν φανταστικό και η τοποθεσία εξαιρετική».

Με τρεις από τις κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις να έχουν ήδη ρίζες στη χώρα, την Αθήνα να αποκτά ATP 250 διοργάνωση και τις υποδομές να αναβαθμίζονται ραγδαία, η Ελλάδα δεν είναι πια απλώς προορισμός για προετοιμασία.

Είναι ένας νέος ευρωπαϊκός πυρήνας του τένις, όπου το ταλέντο, το κλίμα και οι επενδύσεις συνδυάζονται ιδανικά.