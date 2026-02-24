Η Αντονέλα του Μέσι «ρίχνει» το Instagram με την σέξι εμφάνιση της στο γυμναστήριο (pic)

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούτσο, έδειξε την απίστευτη σιλουέτα της μετά από μια προπόνηση στο γυμναστήριο.



Η λαμπερή WAG έγινε πρόσφατα το πρόσωπο της μάρκας ομορφιάς Anastasia Beverly Hills.



Η 37χρονη Αντονέλα ανακοινώθηκε ως η παγκόσμια πρέσβειρα της φίρμας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο ιδρυτής της εταιρείας την χαιρέτισε ως την ενσάρκωση της «αυτοπεποίθησης, της ακεραιότητας και της γυναικείας ενδυνάμωσης».



Από τότε, η Αντονέλα εργάζεται σκληρά στο γυμναστήριο, διατηρώντας την σιλουέτα της. Ανέβασε μια φωτογραφία σε Instagram story της, στην οποία απεικονίζεται από το γυμναστήριο φορώντας ένα εφαρμοστό outfit.

Πρόσθεσε και μια φωτογραφία του έξυπνου ρολογιού της, η οποία έδειχνε μια προπόνηση 90 λεπτών.

Screenshot

Η αποθέωση της Αντονέλα από τους θαυμαστές της



Η σύζυγος του Αργεντινού σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου έχει 39,9 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η φωτογραφία αναδημοσιεύτηκε από θαυμαστές, με πολλούς να μένουν άναυδοι με το καλλίγραμμο κορμί της.



Κάποιος έγραψε: «Η Αντονέλα είναι βασίλισσα». Ένας άλλος σχολίασε: «Ο Μέσι κερδίζει εντός και εκτός γηπέδου», ενώ ένας τρίτος την αποθέωσε, επίσης: «Έφτιαξε τρομερό σώμα. Εκπληκτικό».

Ο Μέσι και η Αντονέλα γνωρίζονται από τότε που ήταν παιδιά, στην πόλη τους, το Ροζάριο, στην Αργεντινή. Άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού όταν ήταν έφηβοι, πριν παντρευτούν το 2017.



Το ζευγάρι έχει τρεις γιους, τον Τιάγκο, τον Ματέο και τον Σίρο και ζει μαζί στο Μαϊάμι μετά τη εταγραφή του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS.



