Η φωτογραφία του Άντι Κάρολ στο κρεβάτι με μια άγνωστη στο bachelor party του άναψε... φωτιές (pic)
Ο Άντι Κάρολ παντρεύτηκε και έκανε ένα bachelor party, στο οποίο τα όσα έγιναν σήκωσαν πολύ συζήτηση.
Ο Άντι Κάρολ βρέθηκε να είναι πρωταγωνιστής σε ένα απίστευτο σκηνικό, δυο εβδομάδες πριν τον γάμο του με την Μπίλι Μάκλοου. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο κρεβάτι, και στο πλάι του βρισκόταν ένα μοντέλο.
Συγκεκριμένα ο 33χρονος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ διοργάνωσε ένα bachelor party σε ένα beach club, και όπως φαίνεται κατανάλωσε τόσο πολύ αλκοόλ που δεν είχε τις αισθήσεις του. Το εντυπωσιακό μοντέλο που έβγαλε την φωτογραφία μαζί του μίλησε στην SUN και εξήγησε πως φαίνεται ότι είναι γυμνή αλλά δεν είναι, ενώ τόνισε πως «δεν κοιμηθήκαμε μαζί. Ήταν κάτι αθώο. Απλώς ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο μετά το πάρτι του, εκείνος, εγώ και μια φίλη μου. Ήμασταν όλοι μεθυσμένοι, αλλά δεν έγινε τίποτα πονηρό».