Η φωτογραφία του Άντι Κάρολ στο κρεβάτι με μια άγνωστη στο bachelor party του άναψε... φωτιές (pic)

Ο Άντι Κάρολ βρέθηκε να είναι πρωταγωνιστής σε ένα απίστευτο σκηνικό, δυο εβδομάδες πριν τον γάμο του με την Μπίλι Μάκλοου. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο κρεβάτι, και στο πλάι του βρισκόταν ένα μοντέλο.

Andy Carroll was at the centre of controversy after his bachelor party. Just days before getting married, it looks like he had spent the night with a woman who wasn't his fiancée.



Συγκεκριμένα ο 33χρονος πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ διοργάνωσε ένα bachelor party σε ένα beach club, και όπως φαίνεται κατανάλωσε τόσο πολύ αλκοόλ που δεν είχε τις αισθήσεις του. Το εντυπωσιακό μοντέλο που έβγαλε την φωτογραφία μαζί του μίλησε στην SUN και εξήγησε πως φαίνεται ότι είναι γυμνή αλλά δεν είναι, ενώ τόνισε πως «δεν κοιμηθήκαμε μαζί. Ήταν κάτι αθώο. Απλώς ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο μετά το πάρτι του, εκείνος, εγώ και μια φίλη μου. Ήμασταν όλοι μεθυσμένοι, αλλά δεν έγινε τίποτα πονηρό».