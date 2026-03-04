Παράτησε το χόκεϊ για το Only Fans - Η σέξι τερματοφύλακας που προκαλεί... πανικό με το μπούστο της

Η απογοήτευση των φιλάθλων του χόκεϊ επί πάγου όταν έμαθαν πως η ταλαντούχα τερματοφύλακας Μικάιλα Ντεμέιτερ βάζει πρόωρο τέλος στην καριέρα της στον αθλητισμό ήταν μεγάλη. Όμως, η ανταμοιβή που τους περίμενε όταν ανακοινώθηκε πως ξεκινά να δραστηριοποιείται στη δημοφιλή πλατφόρμα Only Fans αποδείχθηκε εξίσου... πλουσιοπάροχη.

Η εκθαμβωτική 25χρονη Καναδή ξεχώρισε από πολύ μικρή ηλικία για τις ικανότητες της ως τερματοφύλακας στο χόκεϊ. Ήταν μόλις 18 χρονών όταν απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στις Μπλουγουότερ Χοκς. Τη σεζόν 2018/2019 αγωνίστηκε ως βασική σε 20 αγώνες της ομάδας και οι επιδόσεις της αποτέλεσαν γρήγορα αντικείμενο συζήτησης των αναλυτών, που έσπευσαν να την κατατάξουν στις καλύτερες του πρωταθλήματος. Οι σκάουτερ την είχαν ήδη διακρίνει και όλα προμήνυαν πως θα έχει μία αξιομνημόνευτη καριέρα.

Former Ice Hockey Star Mikayla Demaiter Goes Viral with Stunning Poolside Shoot https://t.co/DDyk1rqtS6 — Cool Female Celebs (@celebsvibe_) February 4, 2026

Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός την ανάγκασε να αναθεωρήσει, αλλάζοντας όλη την κοσμοθεωρία της. Δύο χρόνια μετά το επαγγελματικό της ντεμπούτο, σε ηλικία 19 ετών, η Ντεμέιτερ έβαλε τέλος στην προσπάθειά της, αφήνοντας για τα καλά πίσω της τον πάγο.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αποχωρίστηκε τη στολή... πανοπλίας που φοράνε οι τερματοφύλακες του χόκεϊ. Πρόκειται για μία εξέλιξη, που προκάλεσε «εγκεφαλικά» σε όσους δε γνώριζαν τα πλούσια προσόντα της. Η Μικαέλα Ντεμάιτερ, άλλωστε, εκτός από μία εξαιρετικά ταλαντούχα αθλήτρια, αποτελεί και μία γυναίκα σπάνιας ομορφιάς.

Η Καναδή καλλονή, η οποία χαρακτηρίζεται από τους θαυμαστές της ως «η πιο σέξι αθλήτρια στην ιστορία του χόκεϊ επί πάγου» ακολουθεί πλέον την καριέρα του φωτογραφικού μοντέλου, σαγηνεύοντας τους χιλιάδες θαυμαστές, που μετράει στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι τολμηρές φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram, στο οποίο διατηρεί λογαριασμό με περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακολούθους, αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Το Only Fans και η ανάρτηση που ξύπνησε... μνήμες

Η Ντεμάιτερ είναι, πλέον ενεργή και στη δημοφιλή πλατφόρμα Only Fans, παρέχοντας premium υλικό στους συνδρομητές της. Ωστόσο, η αλλαγή καριέρας δεν την άφησε να ξεχάσει τις εμπειρίες της στα γήπεδα του χόκεϊ επί πάγου, με την τελευταία της δημοσίευση να προκαλεί... αναστάτωση, αλλά και νοσταλγία στους φιλάθλους του αθλήματος.

Printscreen από Instagram. @mikaylademaiter

«Συνήθως σταματάω δίσκους», ανάφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας φυσικά για τα περίφημα pucks, που χρησιμοποιούνται στο χόκεϊ ως... μπάλες και ομοιάζουν στο σχήμα με εκείνους, πριν ολοκληρώσει την έκφρασή της, τονίζοντας «τώρα όμως σταματάω την κυκλοφορία».

«Ο Καναδάς είναι πάντα νικητής γιατί έχει εμένα»

Η προηγούμενη ανάρτησή της είχε επίσης... άρωμα χόκεϊ, αφού η 25χρονη «οπτασία» δε δίστασε να αναφερθεί στην πορεία της εθνικής Καναδά και πιο συγκεκριμένα στον αποκλεισμό της από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα.

Printscreen από Instagram. @mikaylademaiter

«Η ομάδα του Καναδά μπορεί να έχασε, αλλά ο Καναδάς είναι πάντα νικητής επειδή έχει εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, κλείνοντας το μάτι στους φιλάθλους του χόκεϊ, που την παρακολουθούσαν στα γήπεδα, αλλά τη βλέπουν, πλέον σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά και τις... πασαρέλες της Βόρειας Αμερικής.