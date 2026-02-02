Ιβάνα Νολ: Η «εκρηκτική» παρουσία του Μουντιάλ που «ρίχνει» το Instagram (pics)

Η πρώην Μις Κροατία έγινε παγκοσμίως γνωστή στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου αναδείχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες των κερκίδων. Με εμφανίσεις εμπνευσμένες από τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας της, κέρδισε τον άτυπο τίτλο της «πιο καυτής οπαδού» της διοργάνωσης, με τις φωτογραφίες της να γίνονται viral σε ολόκληρο τον κόσμο.





Πέρα από την εξωτερική της εμφάνιση, η Ιβάνα Νολ έχει καταφέρει να ταυτιστεί με την εικόνα της σύγχρονης Κροάτισσας, στηρίζοντας με συνέπεια την εθνική ομάδα και παρευρισκόμενη σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη χαρακτηρίζουν ως μια άτυπη πρέσβειρα της κροατικής κουλτούρας στο εξωτερικό.





Στα 33 της χρόνια, συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, συχνά από εξωτικούς προορισμούς. Πρόσφατα, η παρουσία της στις παραλίες του Μαϊάμι προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων στα social media, με φωτογραφίες της σε εντυπωσιακό μπικίνι να συγκεντρώνουν χιλιάδες σχόλια και likes.





Παράλληλα, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως σκοπεύει να δώσει ξανά το «παρών» στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις των επόμενων ετών. Εκτός από το Euro 2024, έχει δηλώσει έτοιμη να ταξιδέψει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, για να στηρίξει από κοντά την αγαπημένη της εθνική ομάδα και –όπως όλα δείχνουν– να τραβήξει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αγάπη της για το ποδόσφαιρο, σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία της στον χώρο της μόδας, της χάρισαν τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον λογαριασμό της στο Instagram να ξεπερνά πλέον τους 3,2 εκατομμύρια ακόλουθους.