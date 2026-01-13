Η Ντιλέτα Λεότα «ρίχνει» τα social media με νέα αποκαλυπτική εμφάνιση (pic)

Η Ντιλέτα Λεότα εντυπωσίασε φορώντας ένα διαφανές μπλουζάκι καθώς παρουσίαζε την αναμέτρηση Ίντερ - Νάπολι .



Η λαμπερή παρουσιάστρια του DAZN ήταν αυτή που «έκλεψε» τις εντυπώσεις στην αναμέτρηση της Serie A μεταξύ των πρωταθλητών και των δευτεραθλητών της περασμένης σεζόν.



Η Λεότα μοιράστηκε ένα βίντεο με τους 9,3 εκατομμύρια ακολούθους της σε ένα story και αποθεώθηκε.

Πηγή: Instagram Story





Η διάσημη Ιταλίδα παρουσιάστρια φορούσε μια μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια και χρυσό μπροστά. Είχε, επίσης, διαφάνεια που άφηνε να φανεί το στήθος της.

Ποια είναι η Ντιλέτα Λεότα

Η Λεότα εκτός από παρουσιάστρια είναι και σύζυγος του πρώην τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, Λόρις Κάριους. Άρχισαν να βγαίνουν το 2022, πριν καλωσορίσουν στον κόσμο την κόρη τους ένα χρόνο αργότερα και παντρευτούν το 2024.



Ο Κάριους, τώρα 32 ετών, παίζει στη Γερμανία με τη Σάλκε, που σημαίνει ότι η σχέση τους είναι εξ αποστάσεως, καθώς η σύζυγός του εργάζεται στην Ιταλία.