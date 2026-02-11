Χαμός στην Ισπανία: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στον αδερφό του Φατί στο σπίτι του Γιαμάλ

Οι αστυνομικές αρχές της Καταλονίας πραγματοποιούν προκαταρτική έρευνα, μετά από καταγγελία γυναίκας η οποία φέρεται να ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον αδελφό του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Ανσού Φατί, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο «ABC» αλλά και της ολλανδικής εφημερίδας «De Telegraaf».

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να ήταν σε νυχτερινό κέντρο στην Βαρκελώνη με τον αδερφό του Άνσου Φάτι, Φατίνιο Τζούνιορ, αλλά και με άλλους φίλους. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ κατά την αποχώρησή της και δεν θυμάται τίποτα, ενώ υποστηρίζει ότι ξύπνησε γυμνή δίπλα στον Φατίνο Τζούνιορ και είπε ότι υποψιάζεται πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Μερικά μέσα ανέφεραν πως το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβει στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ στην περιοχή Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ, στα περίχωρα της Βαρκελώνης, άλλες πηγές το διαψεύδουν, ενώ παράλληλα δεν έχει επιβεβαιωθεί και η παρουσία του ίδιου στο περιστατικό.



Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι η γυναίκα είναι από την Ολλανδία, και επισημαίνουν πως μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες λέγεται ότι σπάνια επιβεβαιώνουν χρήση ουσιών, καθώς αποβάλλονται γρήγορα από τον οργανισμό. Οι Καταλανικές αρχές ήδη συλλέγουν πληροφορίες ώστε να διαπιστωθεί αν τελέστηκε σεξουαλικό αδίκημα, παρόλο που δεν έχει κατατεθεί μήνυση μέχρι στιγμής, και βάση του πως θα εξελιχθεί η υπόθεση, ενδέχεται να παραπεμφθεί στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικής Κακοποίησης (UCAS). Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας μίλησε στην Ολλανδική «De Telegraaf» και τόνισε πως «δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί τίποτα αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη έρευνα ούτε επιβεβαίωση των ταυτοτήτων των εμπλεκομένων.

🚨 MASSIVE DEFAMATION ATTEMPT 🚨



An hour ago, Spanish newspaper ABC reported that a Dutch girl had accused the brother of Ansu Fati of rape at Lamine Yamal’s house. They even claimed the police were investigating — despite admitting that no complaint had been filed, which makes… pic.twitter.com/vzvWtqXmSB — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 9, 2026

Η νομική ομάδα του Φατί έστειλε στο «ABC» μια δήλωση και διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες και αναφέρει πως «ουδέποτε συνέβη κανένα από τα περιγραφόμενα γεγονότα» και τα χαρακτηρίζει «ανυπόστατα και αποκομμένα από την πραγματικότητα». Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Μπράιμα Φατί, όπως είναι το κανονικό του όνομα, κάνουν λόγο για «παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην τιμή και στο τεκμήριο αθωότητας» και τονίζουν πως τέτοιου είδους δημόσιες αναφορές προκαλούν προσωπική και κοινωνική βλάβη.