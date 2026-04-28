Κορυφαίος επιθετικός στο στόχαστρο των αρχών λόγω οφειλών για πολυτελές αμάξι

Ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ, Βίκτορ Οσιμέν, φαίνεται να έχει μπλεξίματα με τις αρχές λόγω οφειλών σε εταιρία leasing.

Συγκεκριμένα ο νομικός εκπρόσωπος της Mercedes-Benz Financial Services Italia υποστήριξε πως ο ποδοσφαιριστής δεν εξόφλησε τις δόσεις που αφορούν μίσθωση ενός SUV μοντέλου Mercedes-Benz GLE και προχώρησε σε μήνυση. Η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφηκε το 2023 ενώ σύμφωνα με την εταιρία ούτε οι δόσεις εξοφλήθηκαν αλλά ούτε επιστράφηκε το αμάξι, με το ύψος των οφειλών να υπολογίζεται γύρω στις 90.000 ευρώ ενώ υπάρχουν ακόμα και ισχυρισμοί περί υπεξαίρεσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης.

Αν αναλογιστεί κανείς τις απολαβές του Νιγηριανού ποδοσφαιριστή, το ποσό μοιάζει αμελητέο. Ο Οσιμέν όταν αγωνιζόταν στην Νάπολι είχε ένα συμβόλαιο του ύψους των 10.000.000 ετησίως ενώ τώρα στην Γαλατάσαραϊ οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης σύμφωνα με την εφημερίδα Il Giorno η μήνυση κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα των Καραμπινιέρων στο Κρεσεντσάγκο, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως ο επιθετικός εθεάθη ένα μήνα πρίν στο Λάγος να οδηγεί μια πολυτελή Lamborghini.