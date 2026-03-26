Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζει καταγγελία εναντίον της Τσέλσι για μη δημοσιοποιημένες πληρωμές

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αναμένεται να ετοιμάσει καταγγελία στην Premier League, αναφορικά με την τιμωρία που επιβλήθηκε στην Τσέλσι για μη δημοσιευμένες τιμωρίες.

Συγκεκριμένα οι μπλέ του Λονδίνου τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 10,75 εκατομμυρίων λιρών αλλά και με απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από καταγγελία που έγινε για τους blues, που αναφέρει πως ότι πραγματοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές ύψους 47,5 εκατομμυρίων λιρών σε ατζέντηδες και παίκτες σε διάστημα επτά ετών. Η τιμωρία θεωρήθηκε άκρως επιεικής από πολλούς εντός αλλά και εκτός αγγλικών συνόρων, με το γεγονός ότι η ομάδα του Λίαμ Ροσένιορ δεν αντιμετώπισε καμία αθλητική κύρωση να σχολιάζεται δεόντως.

Οι άνθρωποι της Φόρεστ αισθάνονται ότι η τιμωρία αυτή είναι... χάδι, δεδομένου ότι η ομάδα τους τιμωρήθηκε με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για παραβίαση των Κανόνων Κέρδους και Βιωσιμότητας (PSR) τον Μάρτιο του 2024, όταν και πάλευε για την σωτηρία της. Να θυμίσουμε ότι τότε η Νότιγχαμ είχε επιτρεπόμενες ζημίες ύψους 61 εκατομμυρίων λιρών ως ομάδα που ανέβηκε τη σεζόν 2022-23, όμως διαπιστώθηκε πως είχε υπερβεί αυτό το όριο για μια τριετία, για 34,5 εκατομμυρίων λίρες. Τότε οι κυρώσεις για το PSR ανάγκασαν την ομάδα να προχωρήσει στην πώληση του Μπρέναν Τζόνσον στην Τότεναμ, δύο μήνες μετά το όριο που είχε θέσει η PSR.

Η Τσέλσι πραγματοποίησε 36 μη δημοσιευμένες πληρωμές μεταξύ 2011 και 2018, οι οποίες τη βοήθησαν να υπογράψει παίκτες όπως οι Νταβίντ Λουίζ, Γουίλιαν και Έντεν Αζάρ, με την κατάσταση αυτή να βγαίνει στην δημοσιότητα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την πώληση του συλλόγου με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Υπενθυμίζεται ότι οι μπλε, στο χρονικό πλαίσιο που πραγματοποιήθηκαν οι επίμαχες πληρωμές, έχει κερδίσει δυο Premier League, αλλά και έξι ακόμα τίτλους.