Premier League: Τρεις στους τέσσερις φιλάθλους επιθυμούν την κατάργηση του VAR

Πρόσφατη έρευνα στην Αγγλία αποδεικνύει πως ένα σημαντικό ποσοστό των φιλάθλων της Premier League επιθυμεί την κατάργηση του VAR. Η έρευνα διεξήχθη από την Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου (Football Supporters' Association), ένα όργανο με μεγάλη σημασία για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η FSA αποτελεί μία συλλογικότητα με τεράστια επιρροή και επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με τους οπαδούς στη Βρετανία.

Three out of four Premier League fans want to scrap the Video Assistant Referee (VAR), with nine out of ten fans believing its introduction has made football less enjoyable.



These findings are among several in a new survey by the Football Supporters’ Association (FSA), the… pic.twitter.com/XNWP1L6Cye — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 30, 2026

Συντριπτικά ποσοστά εναντίον του VAR

Η Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου ρώτησε τους φιλάθλους της Premier League αν είναι υπέρ ή κατά της χρήσης του VAR στους αγώνες και τα αποτελέσματα προκάλεσαν έκπληξη.

Πιο αναλυτικά, περισσότεροι από το 75% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά και διατύπωσαν το επιχείρημα πως το VAR πρέπει να καταργηθεί. Η έρευνα διεξήχθη από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 23 Μαρτίου και σε αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 8.000 φίλαθλοι από ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας.

Το ακριβές ποσοστό των ερωτηθέντων που αντιτίθενται στη χρήση του VAR ανέρχεται στο 75,7%, ενώ το συντριπτικό ποσοστό (91,7%) συμφώνησε πως η χρήση της τεχνολογίας έχει αφαιρέσει τον αυθορμητισμό από τους πανηγυρισμούς των γκολ.

«Επιβεβαιώνονται παλαιότερα ευρήματα»

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου της FSA για την Premier League, Τόμας Κονκάνον, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλαθλοι στην Αγγλία εκφράζουν τη δυσαρκέσκειά τους για το VAR.

«Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν παλαιότερα ευρήματα, από έρευνα που είχε διεξάγει η FSA το 2021. Τότε οι φίλαθλοι εμφανίζονταν επιφυλακτικοί με την εισαγωγή του VAR στους αγώνες της Premier League. Έχουμε στείλει ήδη τις απαντήσεις των φιλάθλων στη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής, καθώς και στη PGMO και περιμένουμε να συζητήσουμε μαζί τους για τα συμπεράσματα».

Υπενθυμίζουμε ότι ομάδες της Premier League είχαν συμφωνήσει με ψηφοφορία τον Ιούνιο του 2024 τη συνέχεια της χρήσης του VAR. Τότε, το ζήτημα είχε έρθει στο προσκήνιο, καθώς οι φίλαθλοι ασκούσαν έντονη κριτική. «Αν και το VAR έχει βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, οι ομάδες συμφώνησαν πως πρέπει να βελτιωθεί τόσο για το παιχνίδι, όσο και για τους φιλάθλους», ανέφερε τότε η ανακοίνωση της Premier League.