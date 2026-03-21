Premier League: Τα xG λένε ψέματα ή όχι; Η αλήθεια πίσω από τα γκολ φέτος

Τα xG έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο ανάλυσης στην Premier League, επηρεάζοντας τον τρόπο που «διαβάζουμε» τα ματς και τις επιδόσεις των ομάδων. Πόσο αξιόπιστα είναι όμως στην πράξη; Η σύγκριση δεδομένων αποκαλύπτει τι δείχνουν σωστά - και τι μπορεί να κρύβουν.

Μια πιο προσεκτική ματιά στα διαθέσιμα δεδομένα αποκαλύπτει περιπτώσεις όπου η εικόνα της βαθμολογίας δε συμβαδίζει πλήρως με τη παραγωγή ευκαιριών. Αυτό έχει ανοίξει μία ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία των xG.

Τα δεδομένα που αλλάζουν την εικόνα της Premier League

Highest xG in the Premier League this season: 📈⚽️



62.60 - Chelsea

60.08 - Man City

59.70 - Arsenal

58.10 - Man United

55.74 - Liverpool pic.twitter.com/1P3DfpJveJ — WhoScored (@WhoScored) March 21, 2026

Η βαθμολογία της Premier League. Τα πραγματικά γκολ εντοπίζονται στη στήλη με τη σήμανση «ΓΥ». Printscreen από Google.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το «WhoScored» αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα xG και τα πραγματικά γκολ των ομάδων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η απόκλιση είναι τόσο μεγάλη που αλλάζει πλήρως την εικόνα της σεζόν.

Από τη βαθμολογία φαίνεται ότι η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι έχουν σκοράρει κόντα στα xG τους, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους συνέπεια.

Αντίθετα, η Τσέλσι με 53 γκολ και η Λίβερπουλ με 49 γκολ παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκλιση, δείχνοντας ότι τα xG δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματικότητα.

Τα xG και οι ομάδες που επιβεβαιώνουν την εικόνα

Σε ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, η παραγωγή γκολ συμβαδίζει με τις ευκαιρίες τους. Αυτό δείχνει ότι τα φετινά στατιστικά xG της Premier League λειτουργούν ως αξιόπιστος δείκτης για τις σταθερές επιθετικές ομάδες.

Οι ομάδες που δε «ταιριάζουν» με τα xG

Η πραγματική συζήτηση ξεκινάει εκεί που εντοπίζονται διαφορές.

Η Τσέλσι έχει σκοράρει συνολικά 53 τέρματα, όμως οι ευκαιρίες της «αξίζουν» συνολικά 62.08 xG. Μπορεί να βρίσκεται στη πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, όμως αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Επίσης, η Λίβερπουλ με 49 γκολ, όπως και οι «βασιλικοί μπλε» του Λονδίνου, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες από τα γκολ που βάζει. Σε αντίθεση, όμως με την Τσέλσι, βρίσκεται στην ίδια θέση (5η) της βαθμολογίας, με τη θέση (5η) που εντοπίζεται στη λίστα με τα xG.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα xG δεν είναι πανάκεια - προσφέρουν τάση, όχι πάντα ακριβές αποτέλεσμα, αφού η σύγκριση των xG με τα πραγματικά γκολ παρουσιάζει συχνά διαφορές.

Γιατί υπάρχει αυτή η απόκλιση

Οι διαφορές μεταξύ xG και πραγματικών γκολ οφείλονται σε:

Ποιότητα τελειωμάτων: Το να τελειώσεις σωστά μία ευκαιρία είναι διαφορετικό από τη δημιουργία της.

Μορφή ευκαιριών: Οι εύκολες φάσεις και οι δύσκολες φάσεις έχουν διαφορετικές πιθανότητες.

Διακύμανση/ τύχη: Μικρά λάθη ή τύχη επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Σε ένα πρωτάθλημα όπως η Premier League, ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορούν να αλλάξουν τη θέση μίας ομάδας στη βαθμολογία.

Μπορούμε να εμπιστευτούμε τα xG;

Τα xG δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι και η απόλυτη αλήθεια.

Χρησιμεύουν ως μέτρο τάσης και δημιουργίας ευκαιριών.

Δεν αντικαθιστούν την αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα.

Ο συνδυασμός των xG με τα πραγματικά γκολ δίνει την πλήρη εικόνα, αφού τα xG μπορεί να αποδεικνύονται χρήσιμα για να καταλάβουμε το παιχνίδι, αλλά η πραγματική αλήθεια βρίσκεται πάντα στο γήπεδο.