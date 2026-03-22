Φωτιά σε πούλμαν οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι καθ’ οδόν για τον τελικό - Σώθηκαν την τελευταία στιγμή

Μια εκδρομή που ξεκίνησε ως γιορτή λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία για οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι ταξίδευαν προς το Λονδίνο για τον τελικό του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε αυτοκινητόδρομο της βρετανικής πρωτεύουσας, το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν άρχισε να βγάζει περίεργους θορύβους και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε μικρή έκρηξη, πριν το όχημα τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, προκαλώντας πανικό.

Οι επιβάτες και ο οδηγός αντέδρασαν άμεσα και εγκατέλειψαν το όχημα εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί, παρά την ένταση της πυρκαγιάς που καταγράφηκε σε βίντεο από το σημείο.

🚨💣 Shocking scenes on the M6: one of Manchester City’s coaches has caught fire on the way to Wembley. 😳



Hope everyone is okay. 🙏 pic.twitter.com/xlrG6JqKqI — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ οι αρχές έκλεισαν προσωρινά τον δρόμο προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Οι φίλοι των «πολιτών» συνέχισαν τελικά το ταξίδι τους προς το Wembley με άλλα οχήματα, προκειμένου να προλάβουν τη σέντρα του μεγάλου τελικού.

