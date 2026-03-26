Νότιγχαμ Φόρεστ: Μεταγραφές και αλλαγές προπονητών «εκτόξευσαν» τις δαπάνες μετά το καλοκαίρι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δημοσιοποίησε τα οικονομικά στοιχεία της για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, παρουσιάζοντας το κόστος που προέκυψε από τις μεταγραφές και τις αλλαγές προπονητών από το περασμένο καλοκαίρι. Τα στοιχεία κατατέθηκαν στο Companies House και περιλαμβάνουν αναλυτική αναφορά στις κινήσεις που έγιναν μετά την ημερομηνία αναφοράς.



Στο σχετικό τμήμα του εγγράφου γίνεται αναφορά στις αποχωρήσεις των Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άγγελου Ποστεκόγλου, ενώ σημειώνεται πως και ο Σον Ντάις αποτέλεσε παρελθόν κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ταραχώδους σεζόν για τον πάγκο της ομάδας. Τελικά, τη θέση του προπονητή ανέλαβε ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της ομάδας στο City Ground.



Σημαντικό κομμάτι των εξόδων αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η απόκτηση του Όμαρι Χάτσινσον έναντι 37,5 εκατομμυρίων λιρών, αλλά και η συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζέιμς ΜακΆτι, που κόστισε κοντά στα 30 εκατομμύρια λίρες. Από την άλλη πλευρά, η πιο ηχηρή αποχώρηση ήταν εκείνη του Άντονι Ελάνγκα, ο οποίος μετακινήθηκε στη Νιούκαστλ.



Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα έσοδα από τις μεταγραφές, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές επιβαρύνσεις και οι ρήτρες μεταπώλησης, ανήλθαν σε 52,5 εκατομμύρια λίρες. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν τα αντίστοιχα έσοδα ήταν μόλις 600.000 λίρες.



Παράλληλα, το καθαρό κόστος που προέκυψε από τις μεταγραφές και τις αλλαγές στο προπονητικό επιτελείο διαμορφώθηκε στις 208,5 εκατομμύρια λίρες, έναντι 48,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Το συγκεκριμένο ποσό θα αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026.