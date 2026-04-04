Κωστούλας και Τζίμας… γίνονται Βρετανοί: Το viral τεστ των δύο Ελλήνων της Μπράιτον

Ένα απολαυστικό βίντεο με τους δύο Έλληνες επιθετικούς της Μπράιτον, τον Κωστούλα και τον Τζίμα, κάνει τον γύρο της Αγγλίας τις τελευταίες ημέρες. Το κανάλι «SportsJOE» έβαλε τους δύο νεαρούς σε ένα ιδιαίτερο τεστ, θέλοντας να δει πόσο… Βρετανοί έχουν γίνει από τη στιγμή που αγωνίζονται στην Premier League.



Η πρώτη δοκιμασία είχε σχέση με την πιο κλασική αγγλική συνήθεια. Το τσάι. Οι δύο ποδοσφαιριστές προσπάθησαν να φτιάξουν το «τέλειο» αγγλικό τσάι, όμως έδειξαν να δυσκολεύονται, ενώ στο τέλος παραδέχθηκαν πως δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα από το παραδοσιακό ρόφημα.



Στη συνέχεια πέρασαν σε ένα κουίζ με ερωτήσεις γύρω από τις προτιμήσεις των Άγγλων. Εκεί, η Ελλάδα είχε την τιμητική της, καθώς αναφέρθηκε ως ο πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών.



Η τελευταία δοκιμασία είχε ποδοσφαιρικό χρώμα. Οι δύο Έλληνες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν εμβληματικές αγγλικές στιγμές μέσα από φωτογραφίες. Μεταξύ άλλων, είδαν τον συμπαίκτη τους Τζέιμς Μίλνερ σε νεαρή ηλικία, ενώ σχολίασαν και το ιστορικό φάουλ του Ντέιβιντ Μπέκαμ απέναντι στην Ελλάδα.



Το βίντεο κλείνει με τους Κωστούλα και Τζίμα να παίρνουν το… βρετανικό τους διαβατήριο από το κανάλι, έχοντας περάσει με επιτυχία το χιουμοριστικό τεστ και χαρίζοντας ένα χαλαρό, ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο που έγινε γρήγορα viral.

Δείτε το βίντεο