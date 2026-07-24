Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστρεψε το χορτάρι στην προπόνηση των Τζίμα και Κωστούλα με την Μπράιτον
Απρόοπτο στην προετοιμασία του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον λόγω της άφιξης του Ντόναλντ Τράμπ για τη σύνοδο G7.
Όσο η Μπράιτον και οι Κωστούλας και Τζίμας, έκαναν προετοιμασία για τη νέα απαιτητική σεζόν, μία απρόοπτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε την προπόνηση.
Οι «γλάροι» για το καλοκαίρι διάλεξαν ένα μέρος κοντά στα σύνορα της Ελβετίας, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προπονούνται χωρίς τόσο πολύ ζέστη, όσο σε άλλα γήπεδα της Ευρώπης.
Τα γήπεδα ήταν ακατάλληλα για χρήση και ο λόγος ήταν η άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, o πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κρις Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Μανουέλ Μακρόν και οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών, προσγειώθηκαν με τα ελικόπτερα τους εντός του γηπέδου, καταστρέφοντας το χορτάρι.
Οι άνθρωποι της Μπράιτον έγιναν έξαλλοι έφυγαν από την Γαλλία και έδω και μερικές ώρες συνεχίζουν την προετοιμασία τους επί αυστριακού εδάφους, ενώ ακύρωσαν και το φιλικό απέναντι στην Αννεσί, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στην Γαλλία.