Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστρεψε το χορτάρι στην προπόνηση των Τζίμα και Κωστούλα με την Μπράιτον

Όσο η Μπράιτον και οι Κωστούλας και Τζίμας, έκαναν προετοιμασία για τη νέα απαιτητική σεζόν, μία απρόοπτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε την προπόνηση.

Οι «γλάροι» για το καλοκαίρι διάλεξαν ένα μέρος κοντά στα σύνορα της Ελβετίας, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προπονούνται χωρίς τόσο πολύ ζέστη, όσο σε άλλα γήπεδα της Ευρώπης.

Τα γήπεδα ήταν ακατάλληλα για χρήση και ο λόγος ήταν η άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, o πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κρις Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Μανουέλ Μακρόν και οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών, προσγειώθηκαν με τα ελικόπτερα τους εντός του γηπέδου, καταστρέφοντας το χορτάρι.

Brighton & Hove Albion’s pre-season training camp in France has been thrown into chaos — by helicopter landings for the recent G7 summit ruining pitches they intended to use.



Fabian Hurzeler’s squad were due to be based at the Hotel Royal Resort in the spa town of… pic.twitter.com/9xmvK5IWXo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 24, 2026

Οι άνθρωποι της Μπράιτον έγιναν έξαλλοι έφυγαν από την Γαλλία και έδω και μερικές ώρες συνεχίζουν την προετοιμασία τους επί αυστριακού εδάφους, ενώ ακύρωσαν και το φιλικό απέναντι στην Αννεσί, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στην Γαλλία.