Τραμπ κατά ΕΕ για το πρόστιμο στη Google: «Η Αμερική δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης»

Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή το πρόστιμο ύψους 1 δισ. δολαρίων που επιβλήθηκε στη Google, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν αμερικανικές εταιρείες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λειτουργούν ως «κουμπαράς» της Ευρώπης και προειδοποίησε την ΕΕ πως θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες για την πολιτική που ακολουθεί απέναντι σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

The European Union is at it again and, as usual, taking direct aim at GREAT American Companies! After having fined Apple, for no reason at all, 15 Billion Dollars, Meta, 3 Billion Dollars, Amazon 2.5 Billion Dollars, and many others, we have just been informed that Google, a… pic.twitter.com/mucAwjRlsU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 24, 2026

Στο στόχαστρο του Τραμπ τα πρόστιμα σε Google, Apple, Meta και Amazon

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο νέο πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Google, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικά έναν προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει υψηλά πρόστιμα και σε άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Όπως ανέφερε, η Apple έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα ύψους 15 δισ. δολαρίων, η Meta με 3 δισ. δολάρια και η Amazon με 2,5 δισ. δολάρια, ενώ έκανε λόγο και για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Μετά και τη νέα απόφαση για τη Google, το συνολικό ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί στην αμερικανική εταιρεία από την ΕΕ ξεπερνά, σύμφωνα με τον Τραμπ, τα 18 δισ. δολάρια.

Προειδοποιεί με έρευνα και νέους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε, όπως ανέφερε, κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη και εξαιρετικά διακριτική».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της πρακτικής κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης, προαναγγέλλοντας την άμεση έναρξη έρευνας βάσει του άρθρου 301.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η έρευνα θα αφορά την πρακτική της «ληστείας» των αμερικανικών επιχειρήσεων και, κατ' επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και προανήγγειλε την επιβολή σημαντικών δασμών στην ΕΕ «το συντομότερο δυνατό».