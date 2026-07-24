Το πε και το έκανε ο Τραμπ: «Μόνο οι Αμερικανοί πολίτες θα ψηφίζουν στις εκλογές»

Η πολιτεία της Αλάσκας ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία επαλήθευσης των εκλογικών καταλόγων, αποστέλλοντας περίπου 3.000 επιστολές σε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν ότι είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προετοιμασίες για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και παρουσιάζεται από τις πολιτειακές αρχές ως μέρος των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το Γραφείο Εκλογών της Αλάσκας, οι επιστολές απευθύνονται σε άτομα των οποίων τα στοιχεία εμφανίζουν πιθανές ασυμφωνίες σχετικά με το καθεστώς υπηκοότητάς τους. Οι περιπτώσεις αυτές προέκυψαν έπειτα από διασταυρώσεις δεδομένων με άλλες κρατικές υπηρεσίες και επίσημα αρχεία.

Οι παραλήπτες καλούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι δεν ανταποκριθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στην εκλογική τους εγγραφή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η πολιτειακή νομοθεσία.

Στόχος η επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων

Οι αξιωματούχοι της πολιτείας υποστηρίζουν ότι η διαδικασία δεν σημαίνει πως οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι έχουν διαπράξει κάποια παρανομία.

Αντίθετα, τονίζουν ότι πρόκειται για μια τυπική διοικητική διαδικασία που αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των στοιχείων και στη διατήρηση ακριβών εκλογικών μητρώων. Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι μόνο οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις. Υποστηρικτές της θεωρούν ότι αποτελεί απαραίτητο μέτρο για την προστασία της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο εκλογικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις που υπερασπίζονται τα εκλογικά δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες ότι ενδέχεται να επηρεαστούν πολίτες που είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά τα στοιχεία τους εμφανίζουν λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες.

Οι οργανώσεις αυτές ζητούν από τις αρχές να εφαρμόσουν τη διαδικασία με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αποκλειστούν κατά λάθος δικαιούχοι ψηφοφόροι. Η Αλάσκα συγκαταλέγεται στις πολιτείες που έχουν ενισχύσει τους ελέγχους των εκλογικών καταλόγων τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης που παρατηρείται σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Οι πολιτειακές αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι εκλογικοί κατάλογοι θα είναι ενημερωμένοι και ότι η συμμετοχή στις κάλπες θα περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.