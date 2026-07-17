Διάγγελμα Τραμπ: Το «βαθύ κράτος» συγκάλυψε παρέμβαση της Κίνας στις εκλογές του 2020 - Νέα έρευνα

Με νέες σοβαρές καταγγελίες για ξένη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 επανήλθε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα πραγματοποίησε τη «μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία».



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε παράλληλα ότι έδωσε εντολή για τον αποχαρακτηρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία –όπως υποστήριξε– αποκαλύπτουν σοβαρές αδυναμίες στην ασφάλεια του εκλογικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

.@POTUS: Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the Deep State in our intelligence agencies worked to actively suppress and downplay information about the extent of China’s sinister election meddling—covering it up from both… pic.twitter.com/uFl4D39HaL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 17, 2026

Ο ισχυρισμός για 220 εκατομμύρια αρχεία ψηφοφόρων



Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα αποχαρακτηρισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα δεδομένα περίπου 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, στα οποία περιλαμβάνονταν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και πολιτικές προτιμήσεις.



Όπως ανέφερε, το Πεκίνο φέρεται να αξιοποίησε ειδική μονάδα ανάλυσης δεδομένων, ενώ υποστήριξε ότι ήδη από το 2018 εργαζόταν για την άσκηση επιρροής στις αμερικανικές εκλογικές διαδικασίες.



Παράλληλα, έκανε λόγο για επίπεδα κυβερνοεπιθέσεων «που κανείς δεν θεωρούσε ποτέ πιθανά», υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές εκλογικές υποδομές παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες.

Κατηγορίες κατά του «βαθέος κράτους»



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσε νέα επίθεση και κατά των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν την έκταση της κινεζικής δραστηριότητας αλλά απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο.



Κατά τον ίδιο, στελέχη του λεγόμενου «βαθέος κράτους» επιχείρησαν να υποβαθμίσουν ή να συγκαλύψουν στοιχεία που σχετίζονταν με τις ευπάθειες του εκλογικού συστήματος και τη φερόμενη ξένη παρέμβαση.

Επιμένει ότι οι εκλογές του 2020 ήταν προβληματικές



Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το βασικό μέρος της ομιλίας του με σκληρή επίθεση στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλειά του «υστερεί καταστροφικά».



«Η Αμερική επέστρεψε και τα πηγαίνει πολύ καλά, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να είναι μεγάλη χωρίς δίκαιες και έντιμες εκλογές», δήλωσε από την Αίθουσα East Room του Λευκού Οίκου.



Πρόσθεσε ότι «κάθε Αμερικανός αξίζει να γνωρίζει πως όταν ψηφίζει, η ψήφος του θα καταμετρηθεί με ακρίβεια σε ένα ασφαλές σύστημα, όπου η νοθεία και οι παρεμβάσεις δεν θα είναι απλώς δύσκολες, αλλά σχεδόν αδύνατες».

Ο Τραμπ επανέλαβε τους γνωστούς ισχυρισμούς του περί σοβαρών προβλημάτων στις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.



Μεταξύ άλλων, ζήτησε αυστηρότερους κανόνες για την επιστολική ψήφο, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ιδιαίτερα ευάλωτη σε καταχρήσεις.



Ωστόσο, δεν παρουσίασε κατά τη διάρκεια της ομιλίας συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία ή αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις των αρχών



Οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ για νοθεία στις εκλογές του 2020 έχουν εξεταστεί τα προηγούμενα χρόνια από αμερικανικά δικαστήρια, εκλογικές αρχές και ανεξάρτητους οργανισμούς, χωρίς να προκύψουν αποδείξεις ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία ή παρατυπίες που να άλλαξαν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.



Αντίστοιχα, το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Νέα έρευνα του FBI για υπόθεση στο Μίσιγκαν



Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι ζήτησε από το FBI να επανεξετάσει υπόθεση πιθανής απάτης κατά την εγγραφή ψηφοφόρων στην κομητεία Μασκίγκον του Μίσιγκαν.



Η υπόθεση αφορά ύποπτες αιτήσεις εγγραφής με ψευδή στοιχεία, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, είχαν εντοπιστεί εγκαίρως από τις τοπικές εκλογικές αρχές και δεν οδήγησαν στην καταμέτρηση παράνομων ψήφων.

Περιορισμένη αναφορά στο Ιράν



Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, ο Αμερικανός πρόεδρος αφιέρωσε ελάχιστο μέρος της ομιλίας του στον πόλεμο με το Ιράν, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κερδίζουν κατά κράτος» και ότι σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Διαθέτουμε, με διαφορά, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Τον δημιούργησα κατά την πρώτη μου θητεία και, δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να τον χρησιμοποιήσουμε τώρα», δήλωσε από την Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.