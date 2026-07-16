Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Λευκός Οίκος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Λευκός Οίκος: Απολύθηκε υπάλληλος που φέρεται να στοιχημάτιζε στις ομιλίες του Τραμπ

Είχε πρόσβαση στα κείμενα των ομιλιών του Αμερικανού προέδρου πριν από τη δημοσιοποίησή τους – «Λυπηρή και ντροπιαστική υπόθεση», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Reuters
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Έναν υπάλληλο που είχε την ευθύνη διαχείρισης του autocue (τηλεπρομπτέρ) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε ο Λευκός Οίκος , έπειτα από υποψίες ότι εκμεταλλευόταν την πρόσβασή του σε εμπιστευτικές πληροφορίες για στοιχηματικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ο εργαζόμενος φέρεται να είχε στοιχηματίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σχετικά με το περιεχόμενο των προεδρικών ομιλιών, το οποίο γνώριζε πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια, ο υπάλληλος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ  χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Λευκός Οίκος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader