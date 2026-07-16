Λευκός Οίκος: Απολύθηκε υπάλληλος που φέρεται να στοιχημάτιζε στις ομιλίες του Τραμπ

Έναν υπάλληλο που είχε την ευθύνη διαχείρισης του autocue (τηλεπρομπτέρ) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε ο Λευκός Οίκος , έπειτα από υποψίες ότι εκμεταλλευόταν την πρόσβασή του σε εμπιστευτικές πληροφορίες για στοιχηματικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ο εργαζόμενος φέρεται να είχε στοιχηματίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σχετικά με το περιεχόμενο των προεδρικών ομιλιών, το οποίο γνώριζε πριν αυτό δημοσιοποιηθεί.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια, ο υπάλληλος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό.