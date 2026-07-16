Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Τραμπ στο αποψινό διάγγελμα για τις εκλογές

Λίγες ώρες πριν από το αποψινό τηλεοπτικό διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες, προαναγγέλλοντας μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με την ασφάλεια των αμερικανικών εκλογών. Το ενδιαφέρον στην Ουάσιγκτον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς πρόκειται για μια ομιλία που πραγματοποιείται μόλις λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και ενώ ο πρόεδρος έχει επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της εκλογικής ακεραιότητας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι «όσα θα πει ο πρόεδρος θα συνοδεύονται από στοιχεία και αποδείξεις» και υποστήριξε πως το διάγγελμα θα δείξει ότι οι αμερικανικές εκλογές «ίσως να μην είναι τόσο ασφαλείς όσο πιστεύει ο κόσμος». Η ίδια απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, εντείνοντας τη φημολογία γύρω από το περιεχόμενο της ομιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει αποχαρακτηρισμένα στοιχεία ή πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία, σύμφωνα με συνεργάτες του, αφορούν πιθανές προσπάθειες κινεζικής παρέμβασης στις εκλογές του 2020.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος μέσω αυτών των ενεργειών.

Ο Τραμπ θα ζητήσει αυστηρότερους εκλογικούς κανόνες

Παράλληλα, θεωρείται πιθανό ο πρόεδρος να επαναλάβει την ανάγκη για αυστηρότερους εκλογικούς κανόνες, όπως η υποχρεωτική απόδειξη αμερικανικής υπηκοότητας για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, η αυστηροποίηση της ταυτοποίησης των ψηφοφόρων και ο περιορισμός της επιστολικής ψήφου. Τα μέτρα αυτά αποτελούν βασικό μέρος της πολιτικής ατζέντας του Λευκού Οίκου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Την ίδια ώρα, το διάγγελμα προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Δημοκρατικοί βουλευτές και οργανώσεις υπεράσπισης των εκλογικών δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους ότι ο πρόεδρος θα επαναφέρει ισχυρισμούς για τις εκλογές του 2020, οι οποίοι έχουν απορριφθεί από δικαστήρια, εκλογικές αρχές και κυβερνητικές υπηρεσίες τα προηγούμενα χρόνια. Για τον λόγο αυτό, αρκετά μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς τη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας, εξετάζοντας εάν θα την καλύψουν αυτούσια ή θα προτιμήσουν αποσπάσματα με παράλληλο δημοσιογραφικό έλεγχο των ισχυρισμών που θα διατυπωθούν.

Στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο υπάρχουν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι η έμφαση στις εκλογές κινητοποιεί τη βάση του κόμματος, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχία ότι η δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί περισσότερο στην οικονομία, τη μετανάστευση και την εξωτερική πολιτική ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το αποψινό διάγγελμα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026.

Αν τελικά παρουσιάσει νέα στοιχεία ή αποχαρακτηρισμένο υλικό, αυτά αναμένεται να βρεθούν άμεσα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον , ενώ η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους θα αποτελέσει αντικείμενο έντονης δημόσιας και θεσμικής συζήτησης τις επόμενες ημέρες.