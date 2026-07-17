Νέα επίθεση Τραμπ στα αμερικανικά ΜΜΕ: «Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, ζητώντας την ανάκληση των αδειών λειτουργίας του NBC και του ABC, με αφορμή την απόφασή τους να μην μεταδώσουν απευθείας ομιλία του από τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέφερε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας και κατηγόρησε την Κίνα για απόπειρα παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές.

President Trump calls for revocation of the broadcast licenses ABC and NBC for not broadcasting his speech pic.twitter.com/v0DFhr0PVJ — Acyn (@Acyn) July 17, 2026

«Είναι μέρος συνωμοσίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα δύο τηλεοπτικά δίκτυα απέφυγαν να μεταδώσουν την ομιλία του επειδή, όπως ισχυρίστηκε, γνωρίζουν ότι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα είναι «διεφθαρμένο» και δεν επιθυμούν να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία, επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια στάση θα έπρεπε να οδηγήσει ακόμη και στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Κίνα βρισκόταν πίσω από τη «μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», ανακοινώνοντας ότι έδωσε εντολή να αποχαρακτηριστούν έγγραφα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα συγκεκριμένα έγγραφα αποδεικνύουν ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα στοιχεία περίπου 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος αυτών των δεδομένων είναι δημόσια διαθέσιμο.

Η απάντηση του Πεκίνου

Η κινεζική πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Σε ανακοίνωσή της, που εκδόθηκε πριν από την ομιλία του, υπογράμμισε ότι η Κίνα θεωρεί τις αμερικανικές εκλογές εσωτερική υπόθεση των ΗΠΑ, τηρεί την αρχή της μη παρέμβασης στις υποθέσεις άλλων κρατών και δεν έχει αναμειχθεί ούτε πρόκειται να αναμειχθεί στις προεδρικές εκλογές.

Επιμένει στους ισχυρισμούς για τις εκλογές του 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020, στις οποίες επικράτησε ο Τζο Μπάιντεν, ήταν προϊόν εκτεταμένης νοθείας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Αντίθετα, δικαστήρια, ανεξάρτητοι φορείς και ειδικοί που εξέτασαν τις καταγγελίες έχουν καταλήξει ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις εκλογικής νοθείας ή παρατυπιών που να επηρέασαν το αποτέλεσμα των εκλογών.