Τραμπ: Γιατί πήρε πίσω το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 24 ώρες

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε συμμάχους, αγορές και αναλυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την πρότασή του να επιβάλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή της.

Η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τακτικής. Αποκαλύπτει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αμερικανική κυβέρνηση στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της πίεσης προς το Ιράν και στην αποφυγή ενός νέου οικονομικού σοκ που θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το BBCnews.

Η ανακοίνωση που άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι κάθε εμπορικό πλοίο που θα διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ – ακόμη και εκείνα που ανήκουν σε χώρες-συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών – θα επιβαρύνεται με τέλος 20%.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για να καλύψουν το κόστος που επωμίζονται οι ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Η πρόταση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι θα αύξανε σημαντικά το κόστος των μεταφορών και θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου.

Η «στροφή» μέσα σε 24 ώρες

Πριν καν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία εφαρμογής του μέτρου, ο Τραμπ έκανε πίσω. Σε νέα τοποθέτησή του, εγκατέλειψε την ιδέα του τέλους 20% και ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του Περσικού Κόλπου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέσω αυτών θα διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αλλαγή στάσης ήταν τόσο γρήγορη ώστε αρκετοί αναλυτές έκαναν λόγο για μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναδιπλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι τόσο σημαντικά

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελούν τη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια δίοδο στον κόσμο.

Καθημερινά από το συγκεκριμένο πέρασμα μεταφέρεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και η παραμικρή ένταση στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε ανακοίνωση που αφορά το Ορμούζ επηρεάζει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου, τις ναυλαγορές και το κόστος μεταφοράς προϊόντων διεθνώς.

Το δύσκολο δίλημμα της Ουάσιγκτον

Η αιφνιδιαστική αναδίπλωση του Τραμπ δείχνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα σύνθετο δίλημμα.

Από τη μία πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει ισχυρή στρατιωτική και πολιτική παρουσία στην περιοχή, προστατεύοντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα και ασκώντας πίεση στο Ιράν. Από την άλλη, γνωρίζει ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, με επιπτώσεις όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην αμερικανική αγορά, όπου ο πληθωρισμός και το κόστος των καυσίμων παραμένουν βασικά πολιτικά ζητήματα.

Η επιλογή των εμπορικών συμφωνιών αντί της επιβολής τέλους δείχνει ότι η Ουάσιγκτον αναζητά μια διαφορετική οδό για να διατηρήσει την επιρροή της στην περιοχή χωρίς να ανοίξει ένα νέο μέτωπο οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι επόμενες κινήσεις

Παρά την υπαναχώρηση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη. Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διεθνών αγορών, καθώς οποιαδήποτε νέα ένταση μπορεί να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια και το παγκόσμιο εμπόριο. Το αν η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου ή μια τακτική αναπροσαρμογή θα φανεί το επόμενο διάστημα.