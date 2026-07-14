Τραμπ: Κατέβαλε 5,6 εκατ. δολάρια στην Ε.Τζιν Κάρολ για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε αποζημίωση ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ε. Τζιν Κάρολ, μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση σε βάρος της συγγραφέα.

Η πληρωμή του ποσού επιβεβαιώθηκε μέσα από δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ η δικηγόρος της Κάρολ, Ρομπέρτα Κάπλαν, δήλωσε ότι η πελάτισσά της έλαβε την αποζημίωση που της είχε επιδικάσει το δικαστήριο.

Η δικαστική απόφαση που έβαλε τέλος στην προσφυγή του Τραμπ

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση των ενόρκων τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ κρίθηκε υπεύθυνος για την επίθεση και τις δηλώσεις που έκανε σε βάρος της Κάρολ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ουσιαστικά μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να μην εξετάσει την προσφυγή του πρώην και νυν προέδρου κατά της απόφασης. Μετά την εξέλιξη αυτή, ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή για την καταβολή του ποσού που είχε οριστεί από το δικαστήριο.

Η υπόθεση που ξεκίνησε από μια καταγγελία του 2019

Η Ε. Τζιν Κάρολ, πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle, είχε καταγγείλει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά το 1996, μέσα σε δοκιμαστήρια πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη. Η καταγγελία της έγινε γνωστή το 2019, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της, στο οποίο περιέγραφε την επίθεση που υποστήριζε ότι είχε δεχθεί.

Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες και απάντησε χαρακτηρίζοντας την Κάρολ «διεφθαρμένη», ενώ υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια κατασκευασμένη υπόθεση. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε ξεχωριστή δικαστική διαμάχη για δυσφήμιση.

Η δεύτερη απόφαση των 83,3 εκατ. δολαρίων

Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς σε άλλη δίκη στη Νέα Υόρκη ο Τραμπ κρίθηκε επίσης υπεύθυνος για δυσφήμιση της Κάρολ. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο αποφάσισε την καταβολή επιπλέον αποζημίωσης ύψους 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση έχει επικυρωθεί από το Εφετείο, όμως η τελική εξέλιξη εξαρτάται από το αν το Ανώτατο Δικαστήριο θα δεχθεί να εξετάσει την προσφυγή του Τραμπ. Η υπόθεση της Ε. Τζιν Κάρολ παραμένει μία από τις πιο σημαντικές νομικές περιπέτειες που έχουν σημαδέψει την πολιτική πορεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνδυάζει ζητήματα προσωπικής ευθύνης, δικαστικών αποφάσεων και δημόσιων δηλώσεων.