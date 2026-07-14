Τραμπ σε Νετανιάχου: «Ώρα να αποσύρετε δυνάμεις από Συρία και Λίβανο»

Την ανάγκη αναδιάταξης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία και τον Λίβανο φέρεται να έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Πέμπτη, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να προέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε συριακό και λιβανέζικο έδαφος δημιουργεί εντάσεις και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή, σύμφωνα με το Axios.

Η πίεση προς τον Νετανιάχου και το πολιτικό κόστος

Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Με τις εκλογές να πλησιάζουν και την πολιτική του επιβίωση να θεωρείται άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις ασφαλείας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε σημαντικές υποχωρήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποχώρηση στρατευμάτων από περιοχές που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία σε τμήματα της νότιας Συρίας και του νότιου Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη αυτή είναι απαραίτητη για την αποτροπή νέων επιθέσεων παρόμοιων με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

«Δεν σας θέλουν εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ισραηλινή παρουσία στη Συρία προκαλεί αντιδράσεις και αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

«Δεν σε θέλουν εκεί. Θα πρέπει να αναδιαταχθείς», φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Νετανιάχου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι παρόμοια θέση εξέφρασε ο Τραμπ και για την κατάσταση στον Λίβανο.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Νετανιάχου τόνισε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ.

Στο επίκεντρο η Συρία μετά την πτώση Άσαντ

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Σύρο ομόλογό του Άχμαντ αλ-Σαράα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να επιδίωκε εδώ και μήνες μια νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, η οποία θα προέβλεπε σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από συριακά εδάφη που ελέγχει το Ισραήλ μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι προσπάθειες αυτές δεν προχώρησαν, καθώς ο Νετανιάχου δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να αποδεχθεί τις παραχωρήσεις που ζητούσε η Ουάσινγκτον.

Οι εξελίξεις στον Λίβανο

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο.

Αμερικανοί διαμεσολαβητές συναντήθηκαν στη Ρώμη με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή συμφωνίας ασφαλείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις από δύο συγκεκριμένες «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο, επιτρέποντας την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί η αναδιάταξη των ισραηλινών δυνάμεων, καθώς το Ισραήλ ζητά επιβεβαιώσεις ότι οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές ή οπλισμό της Χεζμπολάχ. Η λιβανέζικη πλευρά υποστηρίζει ότι τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να έχει ο αμερικανικός στρατός.

Ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε τις πληροφορίες

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου, χωρίς όμως να διαψεύσει τις πληροφορίες. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί ισχυρή σχέση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και υπογράμμισε ότι το Ισραήλ παραμένει σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επόμενες κινήσεις του Νετανιάχου αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις της Ουάσινγκτον για αποκλιμάκωση και στις απαιτήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ