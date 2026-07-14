Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων λίγο πριν από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης (14/7) νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Σήμερα, στις 3 μ.μ. ET, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ξεκίνησαν την εκτόξευση ενός πρόσθετου γύρου επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με σκοπό τη συνέχιση της εξασθένησης των ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ. Οι επιθέσεις λαμβάνουν χώρα καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να επαναλάβουν τον ναυτικό αποκλεισμό εναντίον ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών. Ο αποκλεισμός τελεί σε ισχύ από τις 4 μ.μ. ET», ανέφεραν στο Χ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων στην Ιορδανία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας δήλωσαν την Τρίτη ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερις πυραύλους στον εναέριο χώρο του βασιλείου που προέρχονταν από ιρανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση.



Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς στόχους για πέντε ώρες νωρίς την Τρίτη σε μια μάχη για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, σύμφωνα με το Reuters.



Σύμφωνα με αναφορές, οι αμερικανικές επιδρομές στόχευσαν επίσης την πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία Χουζεστάν και τις πόλεις Αμπαντάν και Μαχσάχρ - μεταξύ των σημαντικότερων κέντρων πετρελαϊκής και πετροχημικής βιομηχανίας του Ιράν.