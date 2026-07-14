Αποκαλύφθηκε το νέο όπλο των ΗΠΑ στη θάλασσα: Πώς τα «Corsair» χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις, ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα θαλάσσια drones αυτοκτονίας, πλήττοντας εγκατάσταση του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στη βάση του Μπαντάρ Αμπάς, στα Στενά του Ορμούζ .

Την ανακοίνωση έκανε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και είχε στόχο εγκαταστάσεις συντήρησης υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων του Ιράν .

Βίντεο από την επίθεση

Η CENTCOM έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο διακρίνονται τρία μικρά μη επανδρωμένα σκάφη να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα προς υπερυψωμένη αποβάθρα, όπου φέρεται να βρισκόταν μικρό υποβρύχιο, σύμφωνα με το CBS news.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνονται διαδοχικές εκρήξεις, με την τελευταία να προκαλεί μεγάλη πυρκαγιά. Από το διαθέσιμο υλικό δεν μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, η επιχείρηση ήταν επιτυχής και συνέβαλε στην αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Τα drones Corsair στο πεδίο της μάχης

Η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Saronic, με έδρα το Τέξας, επιβεβαίωσε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τα μη επανδρωμένα σκάφη Corsair, μήκους περίπου 7 μέτρων.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του συγκεκριμένου συστήματος σε πολεμικό περιβάλλον.

Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανη που η τεχνολογία της συνέβαλε στην επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει δημοσιοποιήσει η Saronic, το Corsair μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 1.000 λίβρες, να επιχειρεί σε αποστάσεις άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων και να αναπτύσσει ταχύτητα έως 35 κόμβους.

Νέα εποχή στον σύγχρονο πόλεμο

Η χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην ταχύτατη εξέλιξη των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, τα οποία έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σύγχρονες συγκρούσεις.

Παρόμοιες τακτικές έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου θαλάσσια drones χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα σε επιχειρήσεις εναντίον μονάδων του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, λοχαγός Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αξιοποιούν συνεχώς νέες τεχνολογίες στο πεδίο των επιχειρήσεων, τονίζοντας πως η ταχεία ενσωμάτωση καινοτόμων οπλικών συστημάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης.