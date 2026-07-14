Τραμπ: Αποσύρει το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ - Συνάπτει συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την απόφασή του για την επιβολή τέλους 20% που θα εισέπρατταν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, έπειτα από «ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες» με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισε να αντικαταστήσει το τέλος με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν τα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επενδύσεις αυτές θα είναι «τεράστιες» και θα οδηγήσουν στην κατασκευή εργοστασίων και παραγωγικών μονάδων στις ΗΠΑ, δημιουργώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, εκατομμύρια νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν, και ανακοίνωσε «πλήρη αποκλεισμό» των πλοίων που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, καθώς και όσων μεταφέρουν ιρανικό φορτίο.

Στην ανάρτησή του εξήρε τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και ευχαρίστησε τον Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, για τον ρόλο τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, τέλος, ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει την πίεση προς την Τεχεράνη.