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Τραμπ: Αποφασισμένος να επιβάλει δασμό 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Πρόκειται για μια ιδέα που προωθεί εδώ και μήνες, παρά τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ντόναλντ Τραμπ/Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Ντόναλντ Τραμπ/Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

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Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επιβολή δασμού 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για μια ιδέα που προωθεί εδώ και μήνες, παρά τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες εφαρμογής της πρότασης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις κορυφαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι είχαν ταχθεί κατά της επιβολής τελών διέλευσης σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

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Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Δασμοί Τραμπ Στενά του Ορμούζ Ιράν

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