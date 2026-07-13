Νέες απειλές Τραμπ για σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν - Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχθεί σφοδρά πλήγματα απόψε (Δευτέρα) και την Τρίτη.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και θα τους χτυπήσουμε σκληρά και αύριο, και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό», τόνισε.



Τη δήλωση αυτή έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον πολιτικό σχολιαστή Χιου Χιούιτ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στρατιωτικής πίεσης απέναντι στο Ιράν, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής ναυτικού αποκλεισμού της χώρας από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) της 14ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center), το μέτρο θα αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από τα ιρανικά λιμάνια. Ο αποκλεισμός καλύπτει το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς και από μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται σχετικός έλεγχος.

Διάγγελμα Τραμπ με φόντο την κρίση

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του αποκλεισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος στις 21:00 τοπική ώρα Ουάσιγκτον (04:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκάλυψε το θέμα της ομιλίας του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα και διεθνές ενδιαφέρον, καθώς η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με την απόφαση για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.