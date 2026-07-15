Νέες προειδοποιήσεις του EASA για πτήσεις στη Μέση Ανατολή λόγω της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) επανέφερε και αυστηροποίησε σήμερα τις προειδοποιήσεις του προς αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, συστήνοντας τους να αποφεύγουν τους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πάνω από τον Κόλπο του Ομάν, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν αναζωπυρώθηκε.



Μόλις πριν από μια εβδομάδα, ο EASA απέσυρε την προηγούμενη σύστασή του μετά από μια σύντομης διάρκειας ηρεμία των περιφερειακών εντάσεων που είχε αποφέρει η εκεχειρία και ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα.



Η νέα σύσταση που εκδόθηκε την Τρίτη (15/7) ζητά από αεροπορικές εταιρείες να είναι προσεκτικές κατά τη διάρκεια πτήσεων εντός του εναέριου χώρου αυτών των χωρών, καθώς και του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας. Η τελευταία αυτή οδηγία ισχύει έως τις 29 Ιουλίου, δήλωσε ο EASA.



Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους σήμερα σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία, ενώ αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κύματα επιθέσεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, αφού το Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ.



Αυτή η κίνηση ώθησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να προτείνει επιβολή τέλους 20% για τη φύλαξη της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.



«Η παρουσία μεγάλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στην περιοχή αυξάνει την πιθανότητα τα κράτη που καλύπτονται από αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο για τις Ζώνες Συγκρούσεων να είναι εκτεθειμένα άμεσα σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», δήλωσε η EASA, αναφέροντας επίσης τον κίνδυνο εσφαλμένης αναγνώρισης πολιτικών αεροσκαφών από τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ και άλλων χωρών.



Ξεχωριστά, η οδηγία της EASA προς τις αεροπορικές εταιρείες να μην εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου παρατάθηκε την περασμένη εβδομάδα μέχρι τα τέλη Αυγούστου.