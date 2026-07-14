Reuters: Συνεχίζονται οι επαφές Ισραήλ-Λιβάνου για την εκεχειρία στη Ρώμη

Ο Λίβανος και το Ισραήλ επανέλαβαν τις συνομιλίες την Τρίτη (14/7) στη Ρώμη, με τη Βηρυτό να ελπίζει σε πρόοδο προς την εξασφάλιση της ισραηλινής αποχώρησης από τον νότιο Λίβανο βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αν και οι προσδοκίες για ταχεία πρόοδο ήταν χαμηλές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σε ότι οι συνομιλίες στη Ρώμη ήταν θετικές και θα συνεχιστούν την Τετάρτη (15/7), προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να προχωρήσουν στην επίτευξη εκεχειρίας.

«Σφήνα» οι ΗΠΑ στις συνομιλίες

Η διπλωματία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησε μετά την επιστροφή της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου εν μέσω της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, προχωρώντας παρά τις έντονες αντιρρήσεις της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, η οποία πιστεύει ότι μόνο η ιρανική πίεση στην Ουάσιγκτον μπορεί να εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου και την ισραηλινή αποχώρηση.

Το Ιράν απαίτησε τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας του με την Ουάσιγκτον που υπεγράφη τον περασμένο μήνα, αλλά η συμφωνία έχει υποστεί πιέσεις την τελευταία εβδομάδα από τις ανανεωμένες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Κόλπο.

Η ισραηλινή «ζώνη ασφαλείας»

Ο στρατός του Ισραήλ κατέχει αυτό που περιγράφει ως «ζώνη ασφαλείας» περίπου 10 χλμ. (6 μίλια) στον Λίβανο κατά μήκος ολόκληρου του μήκους των ισραηλινών συνόρων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η ζώνη είναι απαραίτητη για την προστασία των βόρειων ισραηλινών κοινοτήτων από επιθέσεις που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.

Μια συνάντηση στις 26 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον κατέληξε σε μια συμφωνία που ζητούσε τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, τον αφοπλισμό των μαχητικών ομάδων, μια προφανής αναφορά στη Χεζμπολάχ, καθώς και την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο νότο και την προοδευτική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ωστόσο, οι θανατηφόρες ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται και η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τη συμφωνία, καθώς και τις προσπάθειες αφοπλισμού της. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει οπλισμένη.

Πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες, που πρόκειται να διαρκέσουν δύο ημέρες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη, θα στοχεύουν στον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου, δήλωσαν Λιβανέζοι αξιωματούχοι. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι η διεξαγωγή των συνομιλιών στην Ιταλία θα διευκόλυνε τις αντιπροσωπείες και των δύο χωρών να συμβουλευτούν τις κυβερνήσεις τους για καθοδήγηση καθώς διαπραγματεύονται.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Τελ Αβίβ την Τρίτη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου ήταν «ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός» και είπε ότι το Ισραήλ θα «επιδείξει καλή θέληση στη Ρώμη».

Είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή δύο «πιλοτικών ζωνών», τμημάτων εδάφους στο νότιο Λίβανο όπου η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων.

Σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από το γραφείο του τη Δευτέρα το βράδυ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε ότι ζήτησε από την λιβανέζικη αντιπροσωπεία να απαιτήσει την «άμεση έναρξη» της απόσυρσης του Ισραήλ από τις δύο πιλοτικές ζώνες «πριν από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση».

Ξεκινά η πρώτη πιλοτική ζώνη

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η πρώτη πιλοτική ζώνη θα ξεκινήσει εντός «ημέρων». Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού συντονίζεται τόσο με τον Λίβανο όσο και με το Ισραήλ για την έναρξη των ζωνών. Μια στρατιωτική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρέθηκε στον Λίβανο το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει λεπτομερώς το σχέδιο με τον στρατό του Λιβάνου, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Η ζώνη που καταλαμβάνεται από ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο Λίβανο είναι απαγορευμένη για όλους τους Λιβανέζους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών του λιβανέζικου στρατού.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει εκδιώξει τον τοπικό λιβανέζικο πληθυσμό από τα σπίτια του και έχει πραγματοποιήσει ελεγχόμενες εκρήξεις ολόκληρων χωριών. Λέει ότι καταστρέφει υποδομές, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων σηράγγων, που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ.

Περισσότεροι από 4.000 Λιβανέζοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί από την ισραηλινή εκστρατεία στον Λίβανο από τον Μάρτιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο απολογισμός δεν αναφέρει πόσοι μαχητές μπορεί να είναι μεταξύ των νεκρών και η Χεζμπολάχ δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία για τους νεκρούς πολέμου. Το Reuters ανέφερε στις 3 Μαΐου ότι αρκετές χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν.

Τουλάχιστον 32 Ισραηλινοί στρατιώτες και τέσσερις Ισραηλινοί πολίτες έχουν σκοτωθεί από τη Χεζμπολάχ, οι περισσότεροι από αυτούς στο νότιο Λίβανο από τότε που ξέσπασαν οι τελευταίες μάχες.