Συμφωνία-ορόσημο στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος βάζουν στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν την Παρασκευή (26/6) το Τριμερές Πλαίσιο Συνεργασίας, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάζει ως ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμφωνία δημιουργεί έναν σαφή μηχανισμό για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση της στρατιωτικής της υποδομής, ενώ παράλληλα προβλέπει την επιστροφή του Ισραήλ στα σύνορά του μόλις εξαλειφθεί η απειλή κατά της ασφάλειας των πολιτών του.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη σύσταση της Τριμερούς Στρατιωτικής Ομάδας Συντονισμού για τον Λίβανο (MCG4L), με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα επιβλέπει και θα συντονίζει την εφαρμογή του πλαισίου μεταξύ των δύο χωρών.

Reuters

Στην ανακοίνωσή της, η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη Χεζμπολάχ ως τον πιο επικίνδυνο πληρεξούσιο του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι επί δεκαετίες έχει υπονομεύσει την κυριαρχία του Λιβάνου, έχει οδηγήσει τη χώρα σε καταστροφικούς πολέμους, έχει εξαπολύσει δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, ενώ απειλεί αμερικανικά συμφέροντα και πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

100 εκατομμύρια από τις ΗΠΑ σε ανθρωπιστική βοήθεια

Οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) ανακοίνωσαν ακόμη ότι θα διαθέσουν άμεσα 100 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ παράλληλα δεσμεύονται να ενισχύσουν τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Reuters

Στο πλαίσιο αυτό, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου δηλώνει έτοιμο να διαθέσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη του λιβανικού στρατού, με στόχο την ενίσχυση της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ουάσιγκτον υπογραμμίζει ότι θα παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη στην εφαρμογή της συμφωνίας, σε συνεργασία με τους περιφερειακούς της εταίρους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το νέο πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα ασφαλέστερο και πιο σταθερό μέλλον για το Ισραήλ, τον Λίβανο και συνολικά τη Μέση Ανατολή.