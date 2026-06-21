«Αγκάθι» ο Λίβανος στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν - Κλειστό μέχρι νεωτέρας το Ορμούζ, λέει η Τεχεράνη

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινούν σήμερα (Κυριακή 21/6) στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης,

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Έφτασαν οι αντιπροσωπείες όλων των πλευρών

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε στην Ελβετία, όπου θα γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 05:59 τοπική ώρα (06:59 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφθασαν χθες Σάββατο το βράδυ στην ελβετική επικράτεια, ενημέρωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Τελευταίοι έφτασαν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, στην Ελβετία όπου αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή εντός της σημερινής ημέρας στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πεζεσκιάν: «Το Ιράν δε θέλει ατομική βόμβα, αλλά δε σταματάμε τον εμπλουτισμό ουρανίου»

Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες το απόγευμα στην Ελβετία.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε την βόμβα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.

«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό» πρόσθεσε.

Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.