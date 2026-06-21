Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία - Η αισιοδοξία Βανς και οι... απειλές Τραμπ

Σχεδόν τέσσερις ώρες διήρκεσε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις, παρότι επικεντρώθηκαν στο τεχνικό σκέλος, διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία τους για τις δύο πλευρές.

Στις συνομιλίες συμμετείχε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς και ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Τη διαδικασία διαμεσολάβησαν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, ενώ παρούσα ήταν και αντιπροσωπεία από το Κατάρ.

Οι συνομιλίες έγιναν στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για νέα πλήγματα κατά του Ιράν με ανάρτηση του στο Truth Social στην περίπτωση που δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

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«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγη ώρα αργότερα ο Τραμπ επανήλθε. «Μπορεί να καταλάβουμε το Στενό, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών με το Fox News. «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν την ώρα που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των διαπραγματευτών του με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία.

«Το κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ...... χώρα σας», πρόσθεσε.

Βανς: «Ποτέ πριν η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο»

Την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι ενώ «το Ιράν υπήρξε κινητήριος μοχλός περιφερειακής αστάθειας», μπορούσε να δει ένα μέλλον όπου όλοι «μπορούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας».

Είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν δεσμευμένος να δει μια πλήρη περιφερειακή εκεχειρία, αλλά παραδέχτηκε ότι οι εκεχειρίες είναι «λίγο περίπλοκες».

Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μπορεί να μην λύσουν κάθε διαφωνία, αλλά «μας επιτρέπουν να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά στην ιστορία».

«Εκτός από τους τελευταίους μήνες, ποτέ πριν η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις εξελίξεις στο Λίβανο είπε: «Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο μπερδεμένα. Ο πρόεδρος μας έχει δεσμευτεί να δούμε μια πλήρη εκεχειρία στην περιοχή».