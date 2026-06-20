Θρίλερ με ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με διόδια στο Ορμούζ, πιέσεις για επιθεωρήσεις στα πυρηνικά

Πιέσεις στο Ιράν αναμένεται να ασκήσουν οι ΗΠΑ στις συνομιλίες που ξεκινούν αύριο (21/6) στην Ελβετία, ζητώντας να επιτραπεί η επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, για πρώτη φορά μετά τον 12ημερο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, βασικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι να εξασφαλίσει τη συναίνεση της Τεχεράνης για επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν, οι οποίες είχαν δεχθεί αμερικανικά πλήγματα το προηγούμενο έτος.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να αποδεσμεύσουν αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν «παγωμένα» στο Κατάρ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ιρανικό καθεστώς αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ανθρωπιστικών αγαθών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, επίπεδο που απέχει σχετικά λίγο από το υλικό που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, βρίσκεται αποθηκευμένο στο Ισφαχάν, ενώ μικρότερες ποσότητες φυλάσσονται στη Νατάνζ και το Φορντό.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε στους Times of Israel ότι στις τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Τραμπ απειλεί με διόδια στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε απόψε ότι θα επιβάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός (σ.σ. με το Ιράν) και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ. «Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Ξεκινούν οι συνομιλίες μετά το φιάσκο της Παρασκευής

Οι συνομιλίες στην Ελβετία επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν την Παρασκευή, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Τετάρτη. Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε εξαιτίας των εντάσεων που προκάλεσαν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, καθώς η Τεχεράνη υποστήριξε νωρίτερα σήμερα ότι προχώρησε εκ νέου -σύμφωνα με το Ιράν- στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Channel 12, η κρίση αυτή φαίνεται να αποκλιμακώθηκε προσωρινά, έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προς τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να «παγώσουν τα πυρά» στον Λίβανο.

Το ίδιο μέσο επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, με εξαίρεση περιπτώσεις αυτοάμυνας.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με τη συμμετοχή των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ. Επικεφαλής της ιρανικής αποστολής θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ»

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε το βράδυ του Σαββάτου 20/6 τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».