«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, κανονικά η κυκλοφορία των πλοίων», λένε οι ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε το βράδυ του Σαββάτου 20/6 τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Σε κίνδυνο το πρωτόκολλο συμφωνίας»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες «θα κινδυνεύσει», αν δεν εφαρμοσθούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.



«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.



Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης την διεξαγωγή «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία την Κυριακή (21/6), παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ.



Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν το Σάββατο (20/6) για την Ελβετία, μετέδωσε από την πλευρά του ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.



Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προβλέπει την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξης τελικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ

Το σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ

Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ, διαφορετικά η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο.