Ξεκίνησαν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν για το τέλος του πολέμου - Βανς: «Σημαντική πρόοδος»

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το απόγευμα της Κυριακής (21/6) στην Ελβετία οι τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Κατάρ, σε μια νέα προσπάθεια να διασωθεί το εύθραυστο πλαίσιο συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται το μέτωπο του Λιβάνου, το καθεστώς της εκεχειρίας και το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, την αμερικανική αποστολή ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έφτασε στην Ελβετία τις πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ από ιρανικής πλευράς συμμετέχει υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και βασικό διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης μεσολαβητικά το Κατάρ και το Πακιστάν, με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ να βρίσκονται επίσης στην Ελβετία.

Οι επαφές αυτές έρχονται ως συνέχεια του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν και προβλέπει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις με στόχο μια πιο μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η τύχη των παγωμένων κεφαλαίων και η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, παραμένουν ανοιχτά.

Τζει Ντι Βανς: Μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες ώρες

Ως ιστορική χαρακτήρισε τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προσθέτοντας ότι «έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ώρες».

«Εκτός από τους τελευταίους μήνες, ποτέ πριν η ιρανική και η αμερικανική ηγεσία δεν είχαν συναντηθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο», τόνισε ακόμη.

«Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στην Ελβετία για να «μέσω της διπλωματίας, μέσω της συνεργασίας, μεταμορφώσουν τη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν και ο Κόλπος βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους», σημείωσε.

«Βλέπουμε ένα μέλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν για να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για όλους», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τις προσδοκίες του Ντόναλντ Τραμπ από τις συνομιλίες ανέφερε: «Αυτό που μας ζήτησε ο πρόεδρος είναι να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν και να τείνουμε ένα απλωμένο χέρι που λέει στον λαό του Ιράν ότι εάν η ηγεσία σας είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει το να είναι κινητήρια δύναμη της περιφερειακής αστάθειας, εάν είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για πυρηνικά όπλα μακροπρόθεσμα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να μεταμορφώσουν ριζικά τη σχέση μας με αυτή τη χώρα».

«Αυτός είναι σίγουρα ο στόχος μας», κατέληξε.

Στο επίκεντρο (ξανά) τα Στενά του Ορμούζ

Το κλίμα στις συνομιλίες, πάντως, μόνο σταθερό δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η ιρανική πλευρά έχει διαμηνύσει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν πλήρως όσο δεν τηρείται η εκεχειρία στον Λίβανο και όσο δεν προχωρούν οι αδειοδοτήσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ αμφισβητούν τους ιρανικούς ισχυρισμούς περί πλήρους κλεισίματος του περάσματος, επιμένοντας ότι εμπορικά πλοία εξακολουθούν να διέρχονται.

Το μέτωπο του Λιβάνου παραμένει καθοριστικό για την πορεία των συνομιλιών. Παρότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν κινήσεις αποκλιμάκωσης, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δεν έχουν σιγήσει πλήρως. Το Reuters είχε ήδη επισημάνει ότι η συνέχιση των μαχών στον νότιο Λίβανο ήταν ο βασικός λόγος που επιβάρυνε το κλίμα και οδήγησε στην αναβολή των αρχικών επαφών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη Βέρνη και ιρανικές πηγές, είχαν προηγηθεί από το Σάββατο τεχνικές και προκαταρκτικές επαφές ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο πλευρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι συνομιλίες της Κυριακής θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα κρίνουν αν το προσωρινό πλαίσιο αποκλιμάκωσης μπορεί να διατηρηθεί ή αν η συμφωνία κινδυνεύει να τιναχθεί ξανά στον αέρα.