Ανατροπή: Το Ιράν κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω Ισραήλ - Δεν το επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για την ναυσιπλοΐα (...) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Λόγω της κατάφωρης παραβίασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της πρώτης ρήτρας της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, καθώς και ως απάντηση στις συνεχιζόμενες και αδιάκοπες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το σιωνιστικό καθεστώς στον νότιο Λίβανο, στη βάναυση θανάτωση και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων καταπιεσμένων ανθρώπων αυτής της χώρας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την αποτυχία των σιωνιστικών δυνάμεων κατοχής να αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο, ανακοινώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για τη ναυσιπλοΐα.

Επισημαίνεται ότι αυτό αποτελεί το πρώτο μέτρο ως απάντηση στην αθέτηση των δεσμεύσεων από τον εχθρό. Εάν η επιθετικότητα συνεχιστεί, θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα, προκειμένου να εξαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του».

- IRIB (Ιρανική Ραδιοτηλεόραση)

BREAKING: Iran's top joint military command officially releases a statement closing the Strait of Hormuz.



Full statement: https://t.co/kT6VV5gOAI pic.twitter.com/LcWfob1rkT — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 20, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ

Το σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ

Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ, διαφορετικά η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Βανς λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν πλήρως ανοιχτά, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει δηλώσει το αντίθετο. «Δεν βλέπουμε καμία απόδειξη ότι οι Ιρανοί εξακολουθούν να κλείνουν το Στενό του Ορμούζ», λέει ο Βανς.



«Στην πραγματικότητα, χθες βγάλαμε 16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ», λέει ο Βανς. «Άρα βλέπετε αυτά τα πλοία να κινούνται».