Ισραήλ - Λίβανος: Αναμένεται συμφωνία-πλαίσιο για κατάπαυση του πυρός μέσα στις επόμενες ώρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς όλα δείχνουν ότι Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Haaretz, η ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας θεωρείται πλέον θέμα ωρών, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και η υπογραφή της να πραγματοποιηθεί μέσα στην ημέρα, σήμερα Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον, παρουσία των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, καθώς οι δύο πλευρές διεξάγουν εντατικές συνομιλίες τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Αν και ο πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, αναμενόταν να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, οι επαφές παρατάθηκαν και συνεχίστηκαν και την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.

«Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν από τις 09:00 (τοπική ώρα) με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν και έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε νέα παραβίαση της εκεχειρίας από την ισραηλινή πλευρά. Αφορμή στάθηκε επίθεση με ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία, σύμφωνα με λιβανικές πηγές, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν μέλη της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι το «μνημόνιο κατανόησης» που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πρόβλεψη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και στο μέτωπο του Λιβάνου, όρο που είχε θέσει η Τεχεράνη στο πλαίσιο της συμφωνίας.