ΗΠΑ: Δικαστική «καμπάνα» στον Τραμπ – 5,8 εκατ. δολάρια αποζημίωση στην Τζιν Κάρολ

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να καταβάλει περίπου 5,8 εκατoμμύρια δολάρια στην αρθρογράφο Τζιν Κάρολ, στο πλαίσιο της αγωγής που εκδικάστηκε το 2023 και στην οποία κρίθηκε υπεύθυνος για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της πρώην δημοσιογράφου.

Ο περιφερειακός δικαστής του Μανχάταν, Λούις Κάπλαν, αποφάσισε την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στην αρχική αποζημίωση των 5 εκατ. δολαρίων, μαζί με τους αναλογούντες τόκους. Τα χρήματα παρέμεναν σε καταπιστευτικό λογαριασμό έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αρνηθεί στις 29 Ιουνίου να εξετάσει την υπόθεση.

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ζητήσει να μην αποδεσμευθούν τα χρήματα, υποστηρίζοντας ότι η Τζιν Κάρολ θα έπρεπε να περιμένει την εξέταση νέας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. Υποστήριξαν ακόμη ότι ο πρόεδρος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, εάν η Κάρολ δωρίσει την αποζημίωση πριν ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε νέο αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να επανεξεταστεί η έφεσή του, αν και το ανώτατο δικαστήριο σπανίως επανέρχεται σε υποθέσεις που έχει ήδη απορρίψει.

Η Ε. Τζιν Κάρολ, σήμερα 82 ετών, κατηγορεί τον Τραμπ ότι τη βίασε περίπου το 1996 στα δοκιμαστήρια καταστήματος στο Μανχάταν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απάτη» και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση επινοήθηκε για την προώθηση των απομνημονευμάτων της.

Το 2022 οι ένορκοι επιδίκασαν στην Κάρολ αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση, ενώ το 2024 άλλο δικαστήριο επιδίκασε επιπλέον αποζημίωση 83,3 εκατ. δολαρίων για δηλώσεις του Τραμπ το 2019. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στην υπόθεση αυτή καλύπτεται από προεδρική ασυλία, ωστόσο το 2ο Εφετείο του Μανχάταν απέρριψε το σχετικό αίτημά του τον περασμένο Σεπτέμβριο.