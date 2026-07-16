Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Αναφορές για επίθεση σε αεροδρόμιο και στα Στενά του Ορμούζ

Νέος κύκλος στρατιωτικής κλιμάκωσης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικά πλήγματα στο αεροδρόμιο του Ιρανσάχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για επίθεση σε γέφυρα κοντά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο τον αναπληρωτή περιφερειάρχη της επαρχίας Χουζεστάν, μετέδωσε ότι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν εκ νέου στην Αχβάζ και στην Μπουσέρ, εντείνοντας την εικόνα γενικευμένης στρατιωτικής κινητικότητας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις ιρανικές αρχές που να επιβεβαιώνουν το εύρος των επιθέσεων, ενώ παραμένει άγνωστο εάν υπάρχουν θύματα ή η έκταση των ζημιών στις περιοχές που φέρονται να επλήγησαν.

Στο επίκεντρο η Χουζεστάν

Η Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, συγκαταλέγεται στις πλέον στρατηγικές πόλεις του νοτιοδυτικού Ιράν και τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της πολεμικής έντασης, καθώς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους της ευρύτερης περιοχής.

NEW - Massive strikes hit Iran's Bandar Abbas: Mehr News pic.twitter.com/4tjGyi842w — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 16, 2026

Λίγο νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει την έναρξη νέου κύματος επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων, το έκτο κατά σειρά μετά τη λήξη της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι απειλές της Τεχεράνης

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά τις νέες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης, η οποία είχε διαμηνύσει ότι θα στοχοποιήσει όλες τις αμερικανικές υποδομές στην περιοχή σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική ενέργεια, ειδικά εάν αυτή αφορά κρίσιμες στρατηγικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.