Σε ανοδική τροχιά το πετρέλαιο - Ξεπερνάει τα 85 δολάρια το βαρέλι

Σε ανοδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τη συνέχιση των εχθροπραξιών στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται προς τα 82 δολάρια το βαρέλι, με τους επενδυτές να προεξοφλούν αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προσφορά πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τις αποδόσεις να ενισχύονται. Το 10ετές γερμανικό ομόλογο διαμορφώνεται πλέον στο 3,1%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ανέρχεται στο 3,8%.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή απέναντι στον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης και των συνεπειών της στην ενέργεια και το κόστος δανεισμού των κρατών.