Ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Ισχυρό ανοδικό ράλι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Οι τιμές εκτοξεύθηκαν μετά την επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, αλλά και την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Το πετρέλαιο Brent Βόρειας Θάλασσας, με παράδοση τον Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε κατά 9,59%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την έναρξη της πρόσφατης κρίσης στην περιοχή.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για το αμερικανικό αργό WTI, με παράδοση τον Αύγουστο, το οποίο σημείωσε άνοδο 9,42%, διαμορφούμενο στα 78,14 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αναλυτές του Eurasia Group επισημαίνουν ότι μέχρι πρότινος οι αγορές είχαν σε μεγάλο βαθμό απορροφήσει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να αντιδράσουν έντονα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, η κατάρρευση της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα και επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κατ' επέκταση στο κόστος ενέργειας και μεταφορών παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ