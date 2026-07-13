Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τις εχθροπραξίες ΗΠΑ - Ιράν

Νέα ανοδική κίνηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί νέες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές.

Πάνω από τα 78 δολάρια το Brent

Το πετρέλαιο ξεκινά την εβδομάδα με σημαντικά κέρδη, με το Brent να διαμορφώνεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινούνται και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου να βρίσκεται στο 3,05% και του αντίστοιχου ελληνικού στο 3,75%.

Μέχρι πρόσφατα, οι τιμές του πετρελαίου είχαν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και την επανέναρξη της διέλευσης δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε μετά τις νέες εξελίξεις στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, ως απάντηση στην επίθεση που πραγματοποίησε η Τεχεράνη εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο.

Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται.