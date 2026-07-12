Πυραυλικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο.



Εξάλλου το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον «εχθρό» προς το νησί Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.



«Μεταξύ 10 και 11 εχθρικά βλήματα έπληξαν σήμερα το απόγευμα το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμουρί, ο κυβερνήτης του νησιού, σύμφωνα με το IRNA, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί» και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Πόλεμος δηλώσεων και θρίλερ

Σε θρίλερ με απρόβλεπτες διαστάσεις έχει μετατραπεί από το βράδυ του Σαββάτου, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να δηλώνει ότι έχει υπό τον έλεγχο του τα Στενά και τα έχει κλείσει, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται ότι είναι ανοικτά.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο NBC δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Αργότερα, μιλώντας στο CNNi, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν «πολύ σκληρά χθες το βράδυ».



«Αυτοί οι άνθρωποι, κάτι δεν πάει καλά μαζί τους», είπε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNNi κατά τη διάρκεια μιας πρωινής συνέντευξης στην εκπομπή «State of the Union».



«Είχαμε μια συμφωνία μαζί τους χθες», είπε. «Είχαν συμφωνήσει να παραδώσουν τα πάντα, και ξαφνικά, δύο ώρες μετά, χτύπησαν ένα πλοίο με ένα drone».

Επί ποδός ο στρατός των ΗΠΑ



Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, μία ημέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ιρανικών κι αμερικανικών δυνάμεων, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη σημαντική θαλάσσια δίοδο.



Η «Κεντρική Διοίκηση» των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «ανοιχτό σε όλα τα πλοία», παρά το γεγονός ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι είχε κλείσει τη θαλάσσια οδό.



«Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλα τα σκάφη που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή θαλάσσια οδό», έγραψε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X, προσθέτοντας: «Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση και είναι έτοιμες να διασφαλίσουν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα παραμείνει διαθέσιμη, παρά την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις αυθαίρετες δηλώσεις».



«Το Ιράν δεν ελέγχει το στενό. Η κυκλοφορία συνεχίζεται», συνέχισε.

Νωρίτερα σήμερα, το Διακλαδικό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών (JMIC), το οποίο εποπτεύεται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η «νότια διαδρομή» του Ομάν μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει διαθέσιμη για αμφίδρομη κυκλοφορία. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το επίπεδο απειλής για την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό παραμένει «σοβαρό».



Η κυκλοφορία μέσω του στενού μειώθηκε για άλλη μια φορά μετά την ανακοίνωση του Ιράν, όπως έδειξαν σήμερα το πρωί στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης θαλάσσιων μετακινήσεων MarineTraffic, τα οποία επικαλέιται το CNNi.

Στυλώνει τα πόδια το Ιράν

Η ιρανική αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία του νέου πρωτοκόλλου για τις διελεύσεις μέσω της θαλάσσιας οδού δήλωσε σήμερα ότι η διέλευση πλοίων «δεν είναι δυνατή», λίγο μετά την επιμονή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ότι το στενό ήταν ανοιχτό.



«Λόγω των πρόσφατων παράνομων κινήσεων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν είναι προς το παρόν δυνατή», ανέφερε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (PGSA) σε ανάρτησή της στο X.



Η ιρανική αρχή δήλωσε ότι μόλις «αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ηρεμία, όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες».

Ένταση και νέες επιθέσεις



Iρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα του «ανέλαβε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με ισχύ» μετά την επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία σε μια κρίσιμη ναυτιλιακή διαδρομή. Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στο X: «Θα το διαφυλάξουμε και με ισχύ».



Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον εννέα διαφορετικών πόλεων σε πέντε επαρχίες. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, επλήγησαν τουλάχιστον 140 στόχοι ως αντίποινα για το νέο κύμα επιθέσεων κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.



Οι στόχοι επλήγησαν με πυρομαχικά ακριβείας, τα οποία εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν από χερσαίες και θαλάσσιες βάσεις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πολεμικά πλοία. Στους στόχους περιλαμβάνονταν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.









Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι υποδομές επικοινωνιών στην επαρχία Κερμάν επλήγησαν από αμερικανική επίθεση.



Ως αντίποινα το Ιράν έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Ομάν και την Ιορδανία ως αντίποινα για το τελευταίο κύμα αμερικανικών επιθέσεων.



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ομάν και της Ιορδανίας ανέφεραν επιθέσεις με drones και πυραύλους την Κυριακή.



Στην Ιορδανία, «τρεις πύραυλοι που προήλθαν από ιρανικό έδαφος προσγειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες εντός του Βασιλείου νωρίς το πρωί της Κυριακής», ανέφερε το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ιορδανίας, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή.



«Δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινα θύματα, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν σε μικρές υλικές απώλειες», πρόσθεσε.



Το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ομάν, επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ότι τοποθεσίες στην επαρχία Μουσαντάμ «έγιναν στόχος drone». Δεν διευκρίνισε από πού προέρχονταν τα drone. Η επαρχία Μουσαντάμ προεξέχει στο Στενό του Ορμούζ.

Το μέλλον του μνημονίου

Μετά από αυτές τις αμοιβαίες επιθέσεις, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι «η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει παρέλθει». Δεν είναι σαφές εάν εννοεί ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) έχει ακυρωθεί, ωστόσο είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως η κατάπαυση του πυρός έχει «λήξει».



Υπενθυμίζεται ότι πρώτο άρθρο του Μνημονίου Συνεννόησης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα· ωστόσο, αυτή είναι πλέον η πέμπτη φορά που σημειώνονται επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.