Τραμπ μαινόμενος για απειλές του Ιράν: «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι αν με αγγίξετε»

Νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας και κάνουν λόγο για σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μέσω νέας ανάρτησής του στο Truth Social τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ τονίζει ότι έχει δώσει εντολή σε 1.000 πυραύλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία, σε περίπτωση που τον «αγγίξουν».

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», πρόσθεσε.

Πηγή: Truth Social

Ακόμα, σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και να δεσμευθεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Το μήνυμα έχει διαβιβαστεί τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημέρωσαν δημοσιογράφους την Παρασκευή 10 Ιουλίου.