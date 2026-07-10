Τραμπ: Συμφωνήσαμε για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η κατάπαυση πυρός τελείωσε

Θετικός στο να συνεχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε τη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν το αίτημα για συνέχιση των επαφών, ωστόσο ξεκαθάρισαν στην ιρανική πλευρά ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πλέον παρελθόν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας, ότι η κατάπαυση του πυρός ΤΕΛΕΙΩΣΕ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις 'συνομιλίες'. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας, ότι η κατάπαυση του πυρός ΤΕΛΕΙΩΣΕ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»