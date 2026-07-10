Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: Συμφωνήσαμε για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η κατάπαυση πυρός τελείωσε

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν το αίτημα για συνέχιση των επαφών, ωστόσο ξεκαθάρισαν στην ιρανική πλευρά ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πλέον παρελθόν.

Ντόναλντ Τραμπ/Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Ντόναλντ Τραμπ/Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Θετικός στο να συνεχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε τη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν το αίτημα για συνέχιση των επαφών, ωστόσο ξεκαθάρισαν στην ιρανική πλευρά ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πλέον παρελθόν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας, ότι η κατάπαυση του πυρός ΤΕΛΕΙΩΣΕ!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις 'συνομιλίες'. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας, ότι η κατάπαυση του πυρός ΤΕΛΕΙΩΣΕ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»

Truth Social
Truth Social

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader